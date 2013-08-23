دخالت بیگانگان باعث آشفتگی کشتار در کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محدثی در خطبه های نماز جمعه شهرستان با اشاره به اوضاع آشفته و جنگ و کشتار در کشورهای مصر، افغانستان، عراق، سوریه، بحرین، یمن و لیبی اظهار کرد: این فجایع و کشتارها بر اثر دخالت کشور استعماری و بویژه آمریکا و انگلیس ورژیم صهیونیستی است.

امام جمعه تایباد افزود: این کشتارها و فجایع به دست کشورهای بیگانه و دخالت آنان انجام می شود.

حجت الاسلام محدثی به نقش علماء، اندیشمندان ونخبگان در هدایت و راهنمایی مردم اشاره کرد و گفت: علما ونخبگان با تمسک به آیات نورانی کلام وحی باید به داد مسلمانان مظلوم برسند و از این فجایع جلوگیری کنند.

وی به شروع به کار دولت یازدهم اشاره و بیان کرد: ریاست محترم جمهوری و وزراء به تذکرات مقام معظم رهبری گوش داده وعلاوه برحل مشکلات مردم بر تقویت مبانی دینی مردم هم توجهات لازم را داشته باشند.