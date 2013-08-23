رابطه خواستن و طلب با ذلت و خواری/ احادیثی زیبا درباره مناعت طبع

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از خصلت های مثبت و ارزشی انسان داشتن عزت نفس است و به این معناست كه شخص پاسدار كرامت وجودي خويش باشد و ارزش فوق مادي خود را با خواسته هاي حقير و هوسهاي ناپايدار و درخواست هاي ذلت بار، لكه دار نسازد.

"عزت"به معناي صلابت و استواري و نفوذ ناپذيري و تسخير نشدن و فرو نپاشيدن و سست نشدن است. انساني عزيز است كه به پستي ها و حقارت ها راه ندهد كه در زمين دل و جان و زمينه شخصيت او نفوذ كند. كسي عزت نفس دارد كه هويت انساني خويش را در مقابل ضربه هاي خردكننده فسادها و تباهي ها حفظ كند و اين جز در سايه "خود شناسي" و آگاهي به ارزش انساني فراهم نمي آيد.

حضرت علي(ع) در سخنی زيبا و شيوا در بيان جايگاه رفيع انسان و ارزش وجودي او مي فرمايد: بدانيد كه براي جانها و وجودهاي شما، قيمت و بهايي جز"بهشت" نيست. آگاه باشيد و خود را جز به بهشت نفروشيد.

كسي كه اين جايگاه را بشناسد و از آن مراقبت كند، هرگز به پستي و حقارت و طمع و ذلت كشيده نمي شود و گوهر خود را به تمنيات نفساني و خواهشهاي مادي نمي فروشد. عزت نفس، مانع مي شود كه انسان آگاه خود را ارزان بفروشد.

"كيان وجودي" و شخصيت انسان، گاهي به خاطر"طلب" در هم مي شكند هر كس مي كوشد خود را كامل و بي نياز و بزرگوار جلوه دهد و شخصيت خويش را نگهبان باشد، ولي گاهي افراد سست اراده و طمّاع در برابر"خواستن" آن گوهر را از كف مي دهند و خوار مي شوند.

خواستن سند "احتياج" است و نشانه فقرو ناداري است. گاهي "آبرو" در گرو يك "درخواست" قرار دارد و با گشودن دست نياز، آن آبرو و حيثيت ساليان دراز، يكباره بر خاك مي ريزد و بر باد مي رود. امام علي(ع) می فرماید: آبروي تو جامد است و با سوال و درخواست قطره قطره مي ريزد. بنگر كه قطرات آبرو را پيش چه كسي مي ريزي!

بدترين وضع، آن است كه حرص و طمع و تكاثر و افزون طلبي، انسان را به "خواستن" وادار سازد و براي دست يافتن به آنچه كه ندارد، دست به هر كاري بزند و پيش هر كس و ناكسي كوچك شود و التماس و خواهش كند و حقير شود،غلام و چاكر اين و آن گردد، تا از اين رهگذر چيزي بر "داشته ها" بيفزايد و يا به برخي از خواسته هايش برسد.

مگر دنيا چه اندازه مي ارزد كه انسان،اعتبار و شرف خود را در گرو آن بگذارد؟مگر آن پول و آن درخواست چه قدر مقدس و عزيز است كه انسان،عزت نفس خويش را با آن مبادله كند؟ آيا باید به هر خواسته اي رسيد؟ آيا هر چه را دل خواست بايد تامين كرد؟ پس عفاف و كفّ نفس و كنترل غرايز و تمنيات و مهار زدن بر حرص و آز،براي كجا و كي چه كساني است؟! در اين داد و ستد چه مي دهيم و چه به دست مي آوريم؟

سخني زيبا از حضرت علي(ع) نقل شده که فرمود: خويشتن را از هر چه كه پست باشد، والاتر بدان و پرهيز كن. هر چند تو را به خواسته ها و آمالت برساند. چرا كه تو هرگز از آنچه كه از "خويش" مي دهي، چيزي عوض نخواهي يافت.

مساله بر سر شرافت و كرامت انسان است. وقتي در اين داد و ستد، در مقابل"دنيا" و خواهشهاي نفساني قرار گرفت و بخشي از آن به هدر رفت و تباه شد ديگر جايگزيني براي آن پيدا نخواهد شد.

چه بسيار كساني كه در چاه"خواستن" افتادند و چون با طناب ديگران بيرون آمدند و به خواسته هاي نفساني رسيدند زير بار منت دونان ماندند و عزت خويش را در همان چاه وانهادند و كرامت را با وابستگي به ديگران معامله و مبادله كردند. اين رهنمون مولاي آزادگان حضرت امير(ع) است كه فرمود؛ قناعت عزت مي آورد و نيز سخن او است كه عزت همراه با نا اميدي از دست مردم است. به آنچه داري قانع باش و به داشته هايت بساز، تا عزيز باشي. و حضرت علي(ع) می فرماید: هر كس نزد ثروتمندي رود و به خاطر توانگري و ثروتش در مقابل او كرنش و فروتني كند دو سوم دينش رفته است.

در نتيجه اگر مردم به ویژه جوانان مفهوم كرامت نفس و مناعت طبع و عزت نفس را در نيابد با روح كوچك و همت محدود و چشمي هميشه گرسنه، اسير دنيا داران مي شود بزرگترين خدمت به فرزندان،تعالي بخشيدن به همت ها و غنا بخشيدن به شخصيت وجودي آنهاست.