قم پیشتاز تحقق شعار حماسه اقتصادی بوده است/ بهره برداری از 248 پروژه عمرانی در قم

به گزارش خبرنگار مهر‏، کرم رضا پیریایی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم با تبریک هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، رشد و توسعه قم در دولت نهم و دهم را محسوس و چشمگیر عنوان کرد و گفت: حماسه اقتصادی فقط یک شعار نیست بلکه برخاسته از بینش و هوشیاری مقام معظم رهبری است و باید مسئولان این بینش بلند را درک کرده و عناصرش را اجرایی کنند.

وی به نقش مهم مردم در اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: دولت تنها نماینده مردم در اقتصاد است.

استاندار قم به جایگاه مدیریت شهری در مسائل اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: براساس الگوی 1404 قم باید یکی از بزرگترین و مهمترین شهرهای مدنی جهان اسلام بدل شود که تحقق این امر تنها با ایجاد یک تفکر کارکرد اقتصادی در قم امکان پذیر است.

پیریایی با تاکید براینکه نگاه مقام معظم رهبری به حکومت در سال های اخیر بر محور رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده است، اظهار داشت: براساس منویات مقام معظم رهبری نخ تسبیح اداره کشور در چند ساله اخیر مسائل اقتصادی است.

بهره برداری از 248 پروژه عمرانی در قم

وی شرایط عمرانی و اقتصادی قم را نسبت به قبل از سال 84 را غیر قابل قیاس ارزیابی کرد و گفت: در سال‌های اخیر بیش از 248 پروژه عمرانی به بهره برداری رسیده است.

پیریایی به اختصاص بیش از 270 میلیارد تومان از بودجه استان به بخش مسکن خبر داد و گفت: اکنون بیش از 55 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی بهره برداری شده و یا آماده تحویل است که تنها 40 هزار واحد آن در شهرک پردیسان است.

استاندار قم به افتتاح 25 هزار واحد مسکونی در پردیسان اشاره کرد و گفت: هیچکس منکر وجود مشکلات و کمبودها در کشور نیست اما آنچه مشخص است این است که آحاد مردم از عملکرد نظام جمهوی اسلامی راضی بوده و این رضایت را با حضور گسترده خود در جشن‌ها و همایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی نشان می‌دهند.

پیریایی در ادامه به تشریح برخی از پروژه‌ها و خدمات اجرایی دولت در قم پرداخت و گفت: انتقال آب از سرشاخه‌های دز یک پروژه ملی و تاریخی است که با این کار بزرگ در هر ثانیه چهار هزار لیتر آب شیرین نصیب مردم قم می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود 1900 میلیارد تومان صرف راه اندازی انتقال آب قم شده است، گفت: یکی دیگر از پروژه‌های مهم و ملی شهر قم، بلوار پیامبر اعظم(ص) است که می‌تواند به توسعه گردشگری مذهبی کلانشهر قم کمک کند.

استاندار قم از احداث حدود هزار پارکینگ شهری در قم خبر داد و افزود: قم در محور مواصلاتی 17 استان کشور قرار گرفته است و به همین دلیل باید توسعه شبکه راه‌ها در این استان بیش از دیگر نقاط کشور مورد توجه قرار گیرد.

منوریل قم 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

وی به اجرای پروژه منوریل قم اشاره کرد و یادآور شد: پروژه منوریل قم تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در کنار این پروژه ده‌ها طرح و پروژه دیگر در دست اقدام است.

پیریایی با اشاره به اقداماتی که در این زمینه انجام شده است، تاکید کرد: در دوران دولت دهم شاهد اجرا و به بهره‌برداری رسیدن تقاطع سه سطح 72 تن بودیم و با اجرا شدن این پروژه مشکل ترافیکی این بخش به صورت کامل حل شد.

استاندار قم با تاکید براینکه میزان بیکاری در قم از متوسطه کشوری پایین تر است گفت: پروژه‌های بزرگ عمرانی در قم نقش بزرگی در اشتغال زایی داشته و کسی نمی‌تواند تولید ثروت و اشتغال زایی در قم را کتمان کند.

پیریایی ارتقاء درجه شهرداری‏، اجرای نهضت بازگشایی شوارع، تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی، پل جمهوری، تونل غدیر، تقاطع سه سطحه 9 دی، بلوار آیت‌الله روحانی و... را از اقدامات قابل توجه انجام شده در عرصه مدیریت شهری قم دانست.