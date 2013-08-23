به گزارش خبرنگارمهر، فریدون حسنوند عصر جمعه در بررسی روند ساخت گذر امام علی بوشهر اظهارداشت: اگر برای استان و شهر بوشهر این گذر حساسیت نداشت در روز تعطیل آن هم جمعه مدیران برای بررسی روند اجرایی آن حضور نمی‌یافتند.

وی اهمیت گذر امام علی بوشهر را به لحاظ پدافند غیر عامل، خطرات احتمالی، مشکل ترددوسائط نقلیه، الحاق بخش دیگری از بوشهر به دریا، استفاده از اراضی همجوار ساحل، و چشم انداز زیبا مهم دانست و گفت:این طرح مهم و زیر بنایی باید در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه برخی از موانع فنی در ساخت این بزرگراه وجود دارد گفت: وجود خطوط انتقال آب، فاضلاب، گاز و فیبر نوری در مسیر اجرای میدان ورودی این بزرگراه به نام غدیر نام‌گذاری شده است وجود دارد که اکنون مدیران کل این دستگاه‌ها حضور دارند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این موانع برطرف می‌شود.

حسنوند بر استقرار مداوم کارشناسان دفتر فنی استانداری و راه و شهرسازی برای رفع موانع و تسریع در اجرای آن تاکید کرد و گفت: معاون امور عمرانی استاندار و مدیر کل راه و شهرسازی باید نسبت به وضعیت اجرایی به لحاظ کیفی و هزینه‌های انجام شده برآورد و به کارگروه تخصصی ارائه کنند.

وی با بیان اینکه این طرح اکنون روند اجرایی مناسبی دارد از شرکت توزیع نیروی برق استان خواست نسبت به روشنایی گذر با نصب چراغ‌های پرنور اقدام کند.

استاندار بوشهر بر توجه به فضای سبز این گذر زیبای بوشهر تاکید کرد و اداره کل منابع طبیعی و شهرداری بوشهر موظف کرد در درختکاری دو طرف بزرگراه و بلوار وسط اقدام کنند.

حسنوند در این بازدید ضمن تخصیص 5 میلیارد ریال برای روشنایی گذر، 20میلیارد ریال نیز برای تسریع در روند اجرایی در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار داد.

وی بر تسریع در ساخت میدان ورودی گذر امام علی بوشهر تاکید کرد و ضمن تاکید بر تغییر پیمانکار آن، 5 میلیارد ریال برای ساخت آن تخصیص داد.

استانداربوشهر با بیان اینکه این طرح برای شهر بوشهر دارای اهمیت خاصی است افزود: در مدت یکماه گذشته 60میلیارد ریال برای تکمیل این گذر تخصیص و پرداخت شده است.

حسنوند با بیان اینکه پیش بینی می‌شود همزمان با عید سعید غدیر خم از این طرح بهره‌برداری شود گفت: نام میدان ورودی به نام میدان غدیر و نام بزرگراه به نام گذر امام علی تعیین می‌شود.

وی بیان کرد: به لحاظ اهمیت و حساسیت طرح گذر امام علی و میدان غدیر سعی می‌شود در مراسم افتتاح معاون اول رئیس جمهور و وزراء راه و شهرسازی و کشور حضور یابند.