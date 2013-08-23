انفجار در مقابل مسجدی در جنوب بغداد / دست کم 10 نمازگزار کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، یک منبع امنیتی عراق امروز اعلام کرد دست کم 10 نفر بر اثر انفجار یک بمب دست ساز در مقابل مسجدی در منطقه الدوره در جنوب بغداد کشته و زخمی شدند.



این منبع افزود یک بمب دست ساز در مقابل مسجدی در منطقه الدوره در جنوب بغداد کارگذاشته شده بود که ظهر امروز هنگام خروج نمازگزاران از مسجد منفجر شد که بر اثر آن چهار نفر از نمازگزاران کشته شدند.



به گفته این منبع، این انفجار همچنین به زخمی شدن شش نفر دیگر از نمازگزاران منجر شد.



این منبع گفت نیروهای امنیتی بلافاصله با محاصره این منطقه و ایجاد کمربند امنیتی، مجروحان را به بیمارستان برای مداوا و اجساد کشته شدگان را به پزشکی قانونی منتقل کردند.



همچنین در حمله افراد مسلح به یک خانواده عراقی در شمال بغداد، سه نفر از اعضای این خانواده کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.



خاطر نشان می شود بغداد پایتخت عراق اخیرا شاهد رشته انفجارهایی از طریق خودروهای بمبگذاری شده و بمبهای دست ساز بود که شمار زیادی کشته و زخمی به جا گذاشت، گروههای تکفیری تروریستی به صراحت بر ادامه جنایات خود علیه اکثریت ملت عراق تاکید کرده اند.