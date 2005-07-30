سيد محمد بيژن فر در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهردرباره آخرين وضعيت پروژه آماك و در پاسخ به اين سوال كه آيا اين پروژه تا پايان دولت كنوني به بهره برداري مي رسد، گفت : درحال حاضر گاز ميادين اهواز 2 و3 درحال وارد شدن به مدار است به گونه اي كه پيش بيني مي شود گاز اين ميادين تا هفته آينده جمع آوري شود .

وي گفت : پيش بيني مي شود تا مهرماه گازواحدهاي مارون 3 ، كوپال و آب تيمور نيز وارد مدار شود كه بدين ترتيب فاز اول اين پروژه دربهمن ماه امسال به طور كامل به بهره بردراي مي رسد .

وي اضافه كرد : درحال حاضر گاز دو واحد يعني اهواز 1 و منصوري جمع آوري مي شود به طوري كه تاكنون 600 هزار بشكه NGL از اين طرح به مجتمع پتروشيمي بندرامام و 5/2 ميليارد فوت مكعب گاز نيز به شركت ملي گاز ايران تحويل داده شده است .

بيژن فراضافه كرد :فاز اول اين طرح كه از سوخته شدن بيش از 210 ميليون دلار گاز همراه نفت جلوگيري مي كند تا بهمن ماه به بهره برداري مي رسد .

وي در پاسخ به اين سوال كه اين طرح با تاخير مواجه شده است، گفت : تغيير و تحولات در برنامه و انجام بعضي از عمليات اجرايي به منظور افزودن واحدهايي به طرح از سويي ، مشكلات منطقه اي وپيمانكاري همچون تامين كالا و تجهيزات از سويي ديگر باعث شد كه اين طرح با دوسال تاخير مواجه شود .

وي افزود : همچنين مقرر شده بود بانك جهاني با توجه به اينكه اين طرح از پراكنده شدن گازهاي همراه در هوا جلوگيري مي كند تامين پروژه را به عهده بگيرد كه متاسفانه اين امر منتفي شد كه از مهمترين دلايل آن عوامل سياسي و دخالت آمريكا محسوب مي شود .



