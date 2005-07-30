مصوبات مجلس خبرگان نيازي به تاييد شوراي نگهبان ندارد //شايعه حضورم در دولت آينده صحت دارد// پرونده انتخابات قزوين در شوراي نگهبان بسته شده است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام صبح امروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران با بيان اين مطلب توضيح داد كه تا تشكيل دولت آينده كه از 12 مرداد با تنفيذ حكم رييس جمهور دوره فعاليت آن آغاز مي شود، هيچ شايعه اي را نمي توان به طور قطعي تاييد يا رد كرد.

وي در عين حال گفت: قطعا اگر كار اجرايي و عضويت در كابينه را بپذيرم، تنها عضو حقوقدان شوراي نگهبان باقي خواهم ماند و ديگر سخنگو يا رييس مركز تحقيقات اين شورا نخواهم بود.

الهام افزود: پيشنهاد همكاري با دولت آينده داشته ام، اما هنوز محل دقيق خدمت بنده مشخص نيست و حضور در كابينه براي حقوقدان شوراي نگهبان مانعي ندارد زيرا عضويت شورا شغل محسوب نمي شود.

وي با اعلام اينكه به زودي تركيب جديد مسوولان شورا اعم از دبير، سخنگو و نايب رييس مشخص مي شود، گفت: اميدوارم شوراي نگهبان در عرصه اطلاع رساني فعال باقي بماند.

غلامحسين الهام تصريح كرد: قصد و انگيزه ما هر كجا كه باشيم خدمت است و اين ديگر در اختيار ما نيست كه كجا خدمت كنيم هر كجا صلاح ديدند، كار مي كنيم.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي در خصوص اظهارات اخير سيد محمد جهرمي معاون اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان مبني بر برگزاري همزمان انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي گفت: در اين باره قبلا نيز مباحثي مطرح شد و آقاي جهرمي به عنوان يك فرد باتجربه كه سالهاست در مسايل مربوط به انتخابات فعاليت دارد، يك نظر كارشناسي را مطرح كرده است كه نظر شوراي نگهبان نيست.

وي افزود: بنده هم به عنوان يك حقوقدان معتقدم انتخابات متوالي، فراوان و پشت سر هم در كشور داراي هزينه هاي مالي، سياسي و اجتماعي فراواني است و برگزاري هر دوره انتخابات بر مسايل كشور و به ويژه مديريت اجرايي اثرگذار و حتي در برخي امور بلاتكليفي و ركود ايجاد مي كند.

الهام، تجميع فضاي انتخابات را موجب برگزاري انتخابات پرشور و كم هزينه دانست و گفت: مي توان با تجاربي كه در اين زمينه داريم، در يك روند قانوني اين موضوع را بررسي كنيم.

وي توضيح داد كه آقاي جهرمي معتقدند انتخابات مجلس خبرگان مي تواند با مجلس شوراي اسلامي به دليل آنكه مدت زمان فعاليت هر دوره از مجلس خبرگان در اختيار خود نمايندگان عضو مجلس است، همزمان برگزار شود و مصوبات مجلس خبرگان نيازي هم به تاييد شوراي نگهبان ندارد.

وي اعلام كرد: دوره متعارف فعاليت مجلس خبرگان هشت سال مي باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: مي توان با رعايت اصول قانون اساسي، با برگزاري همزمان انتخابات، انتخاباتي كم هزينه تر و پرشورتر برگزار كرد.

الهام گفت: تجربه انتخابات همزمان مياندوره اي مجلس هفتم و رياست جمهوري نشان داد كه تقارن دو انتخابات اثر خوبي بر مشاركت عمومي دارد و اين موضوع مي تواند دستمايه بررسي طرح قانوني براي برگزاري انتخابات همزمان در كشور باشد.

وي برگزاري انتخابات همزمان مجلس و رياست جمهوري را كاري دشوار دانست و خاطرنشان كرد: بايد فرآيند قانوني اين طرح بررسي شود ولي در اين فرآيند قانون اساسي قابل نقض نيست و دوره فعاليت مجلس و رياست جمهوري 4 ساله بايد باقي بماند.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره انتخابات مياندوره اي قزوين و اعتراضات و مباحثي كه به تاييد صحت انتخابات اين حوزه، در هفته گذشته مطرح شده است، اظهار داشت: شوراي نگهبان در يك فرآيند قانوني، روند برگزاري انتخابات در حوزه انتخابيه قزوين را بررسي و تاييد كرده است و اين راي قابل نقض يا رسيدگي مجدد نيست و صحت انتخابات قزوين به تاييد قطعي و نهايي شوراي نگهبان رسيده است.