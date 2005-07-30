تشكيل كميته بررسي رشته هاي ميان رشته اي در دانشگاه شهيد چمران

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با توجه به اهميت رشته هاي ميان رشته اي در عرصه هاي علمي و صنعتي اين كميته در دانشگاه شهيد چمران اهواز داير شده است.

علاوه بر اين كميته، دفتر حفظ استعدادهاي درخشان در دانشگاه شهيد چمران اهواز تأسيس شده است. ضمن اينكه اين دانشگاه در جهت تقويت دفتر كارآفريني و گسترش شبكه اينترنت برنامه هايي در دست اقدام دارد. ايجاد شبكه كابل نوري نيز از ديگر برنامه هاي در دست اجراي اين دانشگاه است.

معاونت آموزشي دانشگاه شهيد چمران نيز در نظر دارد اختيار انجام خدمات آموزشي را به دانشكده هاي دانشگاه واگذار كند و سيستم انتخاب دانشجويان را مكانيزه نمايد.