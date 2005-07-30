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۸ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۴۴

رئيس فدراسيون وزنه برداري ايران درگفتگو با" مهر":

انتخابات مجمع عمومي فدراسيون وزنه برداري درفضايي كاملا سالم برگزارمي شود

انتخابات مجمع عمومي فدراسيون وزنه برداري درفضايي كاملا سالم برگزارمي شود

رييس فدراسيون وزنه برداري گفت:مجمع عمومي فدراسيون وزنه برداري در فضايي كاملا سالم برگزارخواهد شد.

رييس فدراسيون وزنه برداري درگفتگوبا " مهر" اظهارداشت: درحال حاضرمشغول انجام مقدمات برگزاري مجمع عمومي هستيم كه قرار است تا هفته آينده برگزارشود. طي اين مجمع نايب رييس، دبير، خزانه دار، بازرس وكارشناس خبره از سوي افراد حاضر در جلسه انتخاب مي شوند و با توجه به شناختي كه من از اعضاي فدراسيون دارم، فكرمي كنم بهترين انتخابها درفضايي بسيارسالم انجام شود.

مرادي در ادامه تصريح كرد: به هرتقديركساني كه طي اين سالها درفدراسيون حضورداشته اند وازكم وكيف كاربا خبرند، در انتخاب خود دچار اشتباه نمي شوند و ما به تشخيص ايشان احترام مي گذاريم، كما اينكه درخصوص انتخاب خود من هم اين اعضاي مجمع بودند كه تشخيص دادند وبنابراين جاي شبهه اي باقي نمي ماند كه آنها بايد دراين خصوص تصميم بگيرند.
دبيركل كنفدراسيون وزنه برداري آسيا درپايان درخصوص وضعيت حال حاضرتيم ملي كشورمان افزود: رفته رفته به پايان محروميت وزنه برداري كشورمان نزديك مي شويم و اميدواريم با دقت عملي كه مسوولين وزنه برداري كشوردرخصوص مواد نيروزا انجام مي دهند، ديگرهرگزشاهد بروزچنين اتفاقات تلخي درعرصه وزنه برداري كشورنباشيم. تيم ملي كشورمان درحال حاضر ازسوي ايوانف مربي بلغاري در استراحت بسرمي برد تا دوباره با آغاز اردو، تمرينات خود را ازسربگيرد.

کد مطلب 212144

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