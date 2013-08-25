به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نفر پانزدهم» نوشته جهانگیر خسروشاهی در واقع مجموعه‌ای است از سه داستان رویای داغ، صخره‌ها و پروانه‌ها و نفر پانزدهم، که در سال 1367 از سوی انتشارات معاونت فرهنگی نیروی هوائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به چاپ رسیده و در سال 1369 هم تجدید چاپ شده است اما این بار عصر داستان با بازبینی و ویراستی جدید این داستان‌ها را روانه بازار نشر کرده است.

هر سه این داستان‌ها روایتی داستانی از موضوعات دفاع مقدس به ویژه درگیر‌های منطقه کردستان در ابتدای انقلاب هستند. نخستین داستان کتاب «رویای داغ»، درباره سه دوست دبیرستانی به نام‌های بشیر، نسیم و جاوید است. بشیر در سال‌های اول جنگ، شهید می‌شود. نسیم شبی در خواب بشیر را می‌بیند که از او می‌خواهد به خانه آنها رفته، تقویمی را از پدر و مادرش بگیرد. نسیم پس از دریافت تقویم و تعبیر خواب درمی‌یابد که هر کس تقویم را داشته باشد، شهید می‌شود. او در پی یک اتفاق، جاوید را پس از سال‌ها پیدا می‌کند. جاوید تقویم را از او می‌گیرد و زمانی نمی‌گذرد که نسیم، خبر شهادت او را می‌شنود و ...

خسروشاهی در «صخره‌ها و پروانه‌ها» به مقاومت و دفاع چند تن از پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه کردستان پرداخته است. در این داستان مقاومت سخت و پاسداری از فرودگاه سنندج روایت می‌شود. شکسته شدن محاصره شهر توسط نیروهای اسلام، اسارت این پاسداران و نحوه آزاد شدن آنها نیز از بخش‌های دیگر این داستان است.

«نفر پانزدهم»‌ هم عنوان استان سوم این مجموعه است که به درگیری‌های منطقه کردستان با اشرار و ضد انقلاب مربوط می‌شود: فردی به نام حسام فرمانده عملیات نیروهای سپاه در منطقه است که پس از چندین درگیری و پیروزی همراه با تعدادی دیگر اسیر نیروهای ضد انقلاب می‌شود. او که حال با نام مستعار «حسن قدیمی» شناخته می‌شد، هرگز توسط اشرار شناسایی نشد و در مبادله اسرا بین دو طرف که در آن هدف اصلی نیروهای اسلام آزاد کردن حسام بود بازپس گرفته شد.



در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

اسامی 14 نفر خوانده شد. سرهنگ، شیطنت‌آمیز گفت: نفر پانزدهم را انتخاب کردیم. منشی زندان اعلام کرد: حسن قدیمی، داوطلب تحت پوشش سپاه، نفر پانزدهم. دو نفر زیر بازوی حسام را گرفته و از ماشین بیرون آوردند. سروان نمی‌توانست باور کند این فرد حسام است. یک سال و نیم اسارت تغییری باورنکردنی در او ایجاد کرده بود. دو تن از برادران بازوی او را گرفته و از خط عبور دادند. سروان کاوه رو به سرهنگ کرد و با لحنی فاتحانه گفت: نفر پانزدهم را ما انتخاب کردیم سرهنگ. حسام‌الدین کاظمی، عضو سپاه و فرمانده عملیات منطق. سرهنگ ضد انقلاب، در یک لحظه مشاعرش را از دست داد و گیج شد.

کتاب 268 صفحه‌ای «نفر پانزدهم» ‌در شمارگان 3000 نسخه و با قیمت 11 هزار و 500 تومان از سوی انتشارات عصر داستان منتشر شده است.