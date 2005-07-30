مصوبات اخير شوراي نگهبان اعلام شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست هفتگي خود اعلام كرد: در آخرين جلسات اين شورا، لايحه اساسنامه برخي از شركتهاي سهامي برق منطقه اي ، لايحه اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) ، لايحه اساسنامه شركت سهامي سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد و به تاييد اين شورا رسيد.

الهام افزود: شوراي نگهبان در جلسه هفته گذشته خود، لايحه رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري ، مصوب مجلس شوراي اسلامي را مورد بررسي قرار داد و آن را مغايراصل 85 و 75 قانون اساسي شناخت.

الهام، طرح دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي در رابطه با خصوصي سازي راه ‌آهن را ديگر طرح مورد بررسي در شورا عنوان كرد كه از سوي شوراي نگهبان مغاير با اصول 138 ، 75 و 85 قانون اساسي شناخته شده است .

به گفته سخنگوي شوراي نگهبان، اعضاي اين شورا همچنين طرح اصلاح ماده 73 قانون برنامه چهارم توسعه را در در جلسه هفته گذشته خود بررسي كردند و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانستند.

الهام افزود: لايحه موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي درامور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت بدون هيچ اصلاحي نسبت به ايرادات قبلي شورا مجددا از سوي مجلس به شورا ارسال شده بود، كه شوراي نگهبان ايرادات قبلي را باقي دانست.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود:لايحه حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي نيز در اين جلسه شورا بررسي شد ماده واحده اين لايحه را مغاير با اصول 85 و 75 قانون اساسي شناخته شد.

‌الهام همچنين گفت: در اين جلسه همچنين لايحه اسفساريه بند(د) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و لايحه استفساريه اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي (اكو) بررسي و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.