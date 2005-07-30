حذف كادر اداري از آزمون اعزام مديران به مدارس خارج از كشور

محمود ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، گفت: بر اساس آيين نامه جديدي كه از امسال به صورت آزمايشي اجرا مي شود، كارمند اداري آموزش و پرورش و كارشناساني كه در حوزه آموزش فعال نيستند، نمي توانند در آزموني كه هر دو سال يكبار براي اعزام مديران به مدارس خارج از كشور برگزار مي شود، شركت كنند.

وي با اشاره به اهميت مقوله آموزش به ويژه در مدارس خارج از كشور، افزود: در روش جديد فقط مديران مدارس آن هم كساني كه طي دو سال گذشته مديريت مدرسه اي را به عهده داشته اند، مي توانند در اين آزمون حاضر شوند.

به گفته ابراهيمي ، در خارج از كشور 120 مدرسه داريم كه هر دوسال يكبار براي جابجايي مديران اين مدارس ، آزموني برگزار مي شود كه از امسال با شرايط جديد صورت خواهد گرفت.

معاون وزير آموزش و پرورش در عين حال به آزمون سال گذشته اشاره كرد و گفت: چون افرادي در آزمون سال گذشته قبول شده اند كه بايد در سال تحصيلي جديد به اين مدارس اعزام شوند، لذا حق آنها محفوظ است. اما با توجه به اختيارات وزير و اينكه نمي توان مديريت مدارس خارج از كشور را به هر مديري سپرد، لذا حداكثر 15 مدير به شيوه جديد انتخاب خواهند شد.

وي پيش بيني نمود براي سال تحصيلي جديد بين 60 تا 70 مدير به مدارس خارج از كشور اعزام شوند.