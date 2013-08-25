به گزارش خبرگزاری مهر، تلاش سازندگان نیویورکی این ساعت که با نام اومیت ترواسمارت (Omate Truesmart) معرفی شده درشرایطی صورت می گیرد که سال گذشته ساعت هوشمند پبل (Pebble ) همین فرآیند را برای جمع آوری بودجه و تولید انبوه طی کرد و اکنون به عنوان یکی از ساعتهای هوشمند بازار از آن یاد می شود.

از سوی دیگر این روزها بسیاری از کاربران علاقمند در انتظار ساعت هوشمند سامسونگ هستند که گفته می شود این شرکت کره جنوبی روی آن کار می کند و به زودی معرفی خواهد شد.

هنوز مشخص نیست که سامسونگ چه زمانی را برای معرفی این محصول در نظر گرفته اما نمایشگاه کالاهای الکترونیک برلین نزدیکترین رویداد فناوری در راه است.

برخلاف بسیاری از ساعتهای هوشمند بازار ساعت اومیت ترواسمارت می تواند با یک سیم کارت میکرو کار کند و از تراشه 3G آن استفاده کند. این ویژگی برای ساعت امکان برقراری تماسهای تلفنی، ارسال پیامها به شبکه های اجتماعی را بدون جفت شدن با یک تلفن هوشمند یا تبلت را فراهم می کند، اما جدا از این سیم کارت میکرو، جفت شدن با تلفنهای هوشمند و یا تبلتها هم می تواند یک گزینه درنظر گرفته شود.

این ساعت هوشمند جدید دارای سیستم عامل اندروید 4.2.2 است که این امر موجب می شود امکان نصب برنامه های ردگیری حرکات ورزشی را روی آن فراهم می کند. صفحه لمسی این ساعت 1.5 اینچ ( 3.9 سانتیمتر) است. این ساعت مقاوم به آب است و می توان هنگام شنا آن را در دست داشت اما این ویژگی شامل شیرجه در آب نمی شود.

پشتیبانی از سیستم جی پی اس، عملکرد و کنترل با حرکات و اشارت، حافظه داخلی 4 گیگابایتی که قابل ارتقا تا 32 گیگابایت با استفاده از یک کارت میکرو اس دی است نیز از دیگر ویژگیهای این ساعت است.

طراحان این ساعت قصد دارند جدا از عملکردهای ساعت که تاکنون تکمیل شده ویژگی فرمان صوتی نیز به آن بیافزایند.

گفته شده است که قیمت نهایی این ساعت 299 دلار خواهد بود.

اومیت تنها شرکتی نیست که ساعت هوشمند مجهز به دوربین را امتحان می کند، اوایل ماه جاری، شرکت هیئتیس در ژنور اعلام کرد قصد دارد محصولی را با نام "کراس‌بو" عرضه کند که مجهز به دوربین 41 مگاپیکسلی خواهد بود. این دستگاه می تواند با iOS ، اندروید و ویندوز 8 ارتباط برقرار کند، اما قیمت آن 1200 دلار است.