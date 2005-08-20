فاطمه آليا : رنج زخم زبان جانكاه تر از دردهاي زخم مجروحيت است

فاطمه آليا نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر وضعيت معيشتي و اقتصادي جامعه ايثارگر و جانباز را رضايت بخش ندانست و گفت: به طور كلي مجموعه ايثارگران كه شامل جانبازان، رزمندگان ، آزادگان و خانواده شهدا مي شود از وضعيت موجود رضايت ندارند و از طرفي به سراغ مسئولين امر كه مي رويم تلاش در اجراي قوانين هست منتهي خروجي كار به آن شكلي نيست كه خود اين عزيزان راضي باشند با توجه به اينكه توقعات زيادي هم ندارند.

به طور كلي مجموعه ايثارگران كه شامل جانبازان، رزمندگان ، آزادگان و خانواده شهدا مي شود از وضعيت موجود رضايت ندارند.

وقتي مي گوئيم جلب رضايت شان نشده به اين معني است كه حتي در حداقل‌ها هم بعضا محرومند.

وي تصريح كرد: وقتي مي گوئيم جلب رضايتشان نشده به اين معني است كه حتي در حداقل‌ها هم بعضا محرومند.

وي به مشكلات درماني جانبازان اشاره كرد و افزود: آنها به وسايلي نيازمندند كه به صورت منظم در اختيارشان قرار نمي گيرد يا سيستم درماني براي كنترل بيماري جانبازان وجود ندارد بلكه برعكس جانباز وقتي نيازبه پزشك دارد بايد خود مراجعه كند كه باز هم رسيدگي رضايت بخش نيست.

عضو فراكسيون اكثريت مجلس حل مشكلات جانبازان را منوط به نظام مديريتي صحيح در تمام زمينه ها دانست و در خصوص پيشرفت مشكلات و بيماري جانبازان اظهار كرد: برخي بيماري‌ها طوري است كه خود فرد ديرتر متوجه مي شود و با توجه به اينكه آمار تمام جانبازان ثبت شده است اين مراقبت‌ها بايد به موقع و با برنامه ريزي صورت گيرد. جانبازان شيميايي اكثرا از ميزان پيشرفت بيماريشان مطلع نيستند كه براي اين مسئله چاره اي بايد انديشيد.

وي به مسائل و مشكلات همسران جانباز اشاره كرد و گفت: همسران و فرزندان جانبازان با مشكلاتي مواجه هستند. مخصوصا برخي از همسران جانبازان كه حق پرستاري مي گيرند. براي پرستاري كه چهار شيفته در خدمت جانباز هست بايد همان حقوقي كه به يك پرستار مي دهند به او تعلق بگيرد و اين مسئله بدرستي رسيدگي نشده است.

نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: مجلس هفتم هر مورد طرح و لايحه اي در مورد ايثاگران بوده بدون فوت وقت جهت حل مشكلات اين عزيزان با اكثريت آرا تصويب كرده است. چراكه هم به لحاظ اينكه جامعه مديون آنهاست و هم به لحاظ انساني ما نمي توانيم شاهد كم لطفي به يك عده اي از جمعيت كشور كه در رنجند باشيم.

هم به لحاظ اينكه جامعه مديون آنهاست و هم به لحاظ انساني ما نمي توانيم شاهد كم لطفي به يك عده اي از جمعيت كشور كه در رنجند باشيم.

گاهي حرف بودجه هم نيست بلكه واقعاً برخوردهاي منفي با اين عزيزان مسئله نارضايتي است. نماينده تهران در دوره هفتم مجلس با بيان اينكه عمده علتي كه مسئولين اين امر در عدم رسيدگي مناسب به جانبازان مطرح مي كنند بحث بودجه است، خاطر نشان كرد : مجلس هفتم در فصل بودجه نسبت به گذشته تمام تلاش خود را در اين مورد به كار گرفت تا بودجه مناسبي در اين مورد تخصيص داده شود.

وي با بيان اينكه مسئله تخصيص بودجه مهم است اما گاهي بودجه وجود دارد اما مديريت و برنامه ريزي صحيح نيست تأكيد كرد: گاهي حرف بودجه هم نيست بلكه واقعاً برخوردهاي منفي با اين عزيزان مسئله نارضايتي است.

وي همچنين خاطر نشان كرد: جنبه مادي اين مسئله كم اهميت تر از آن جنبه حفظ كرامت اين افراد است. يعني جامعه پاسداشت زحمات آنها را دارد و فداكاري آنان را فراموش نمي كند. مسئله مهمتري كه اين افراد با آن روبرو هستند اين است كه در مراجعاتي كه اين عزيزان دارند اگر كارشان هم انجام نمي شود، رنج مضاعف بر آنها اين است كه برخوردهاي خوبي هم با آنان نمي شود و به كرات شنيده ايم كه اين عزيزان به مراكز مختلف يا بيمارستانها مراجعه داشته اند ولي متأسفانه با آنها با احترام برخورد نشده است.

نماينده تهران يادآور شد: مسئولين و يا كساني كه با اين افراد سروكار دارند اگر درجوابگويي آنان سعه صدر و حوصله نداشته باشند يا به اين زودي فراموش كنند كه اين ميز و مديريت و اين آرامش و امنيت را مديون چه كساني هستند اين بسيار بر جامعه ايثارگر سخت تر خواهد بود.

وي با اظهار تأسف از اينكه بعضا در برخورد با اين افراد گفته مي شود خب مي خواستي نروي، رنج زخم اين جمله را جانكاه تر از آن دردهاي زخم مجروحيت دانست.

آليا بازتاب اين برخوردها را براي كليت نظام داراي پيامدهاي منفي ارزيابي كرد و گفت: به نظر من بايد خود مسئولين بنياد سركشي و بازرسي ناگهاني و مخفيانه داشته باشند و اگر چند مورد برخوردهاي اين چنيني باشد، كل خدمات مسئولين زير سؤال مي رود.

مسئله مهمتري كه اين افراد با آن روبرو هستند اين است كه در مراجعاتي كه اين عزيزان دارند اگر كارشان هم انجام نمي شود، رنج مضاعف بر آنها اين است كه برخوردهاي خوبي هم با آنان نمي شود و به كرات شنيده ايم كه اين عزيزان به مراكز مختلف يا بيمارستانها مراجعه داشته اند ولي متأسفانه با آنها با احترام برخورد نشده است.

وي مسئله عاطفي و مسئله فرهنگي را مهمتر از بحث بودجه دانست و نسبت به نظارت مجلس بر اجراي قوانين مربوطه تأكيد كرد: بحث نظارت مجلس بايد بيش از گذشته باشد چنانكه از آسايشگاه ها يا از بيمارستانها و خانواده اين عزيزان بازديد داريم و در جريان مسائلشان هستيم.

فاطمه آليا با بيان اينكه حل مشكلات جانبازان و ايثارگران از طرف بنياد شهيد و امور ايثارگران نبايد محدود به رسيدگي تعداد محدودي كه ما به اطلاع دكتر دهقان مي رسانيم خلاصه شود تصريح كرد: مواردي بوده كه با دكتر دهقان مطرح كرديم كه پيگيري شد اما اين نبايد محدود به چند مورد كه ما مي گوئيم خلاصه شود بلكه به طور دائمي اهتمام بر حل مسائل آنان باشد به خصوص حفظ كرامت آنان مورد تأكيد بيشتري است.

وي جايگاه و منزلت اجتماعي ايثارگران و جانبازان را در اولويت دانست و گفت: هم مجلس و هم بنياد شهيد و امور ايثارگران بيشتر از گذشته بايد توجه كنند و سرعت عمل بيشتري را اتخاذ نمايند اما تا به آن سطح مطلوب برسيم حداقل بايد از نظر برخوردها رسيدگي شود كه شأن و منزلت و كرامت اين افراد حفظ شود.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس در پايان گذشت خانواده شهدا و ايثارگران، در كوتاهي هاي مسئولين را ياد آور شد وگفت: اگر نقيصه اي در گذشته بوده بايد جبران مافات شود و با شناختي كه همه ما از جانبازان و خانواده شهدا داريم كوتاهي گذشته را خواهند بخشيد و كوتاهي ها هر چه سريع تر بايد جبران شود.