مترو تبریز همچنان در انتظار چشم بادامی ها/ واگن هایی که به ایستگاه نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، متروی تبریز از پنج خط (شامل چهار خط اصلی و یک خط حومه) به طول ۷۵ کیلومتر تشکیل شده و بعد از تهران دارای بیشترین خطوط در بین کلانشهرهای کشور است.

اجرای ابن طرح با توجه به رشد روزافزون سفرهای درون شهری درتبریز، ضرورت استفاده از سامانه حمل ونقل ریلی و کاهش مشکلات ترافیکی بسیار مفید خواهد بود؛ البته طرحی که با وعده و وعیدهای دور و درازی روبه رو بوده است.

شاید مترو تبریز را بتوان از جمله پروژه های شهری دانست که قول های زیادی از چندین سال گذشته مبنی بر افتتاح آن از سوی مقامات رسمی داده شده است ، قول هایی که هیچ کدام از آن ها عملی نشده و تاکنون هیچ بخشی از متروی این شهر به بهره برداری نرسیده است.

هرچند در این میان رمدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز بهره برداری از فاز یک مترو را منوط به ورود واگن های چینی در طی دو سه ماه آینده می داند.

فاز یک متروی شهری تبریز به محض ورود واگن ها به بهره برداری می رسد



جواد انصاری با اشاره به پیشرفت فیزیکی 57 درصد از خط یک مترو تبریز گفت : فاز یک این قطار به محض ورود واگن ها به بهره برداری رسیده و درصورتی که شهرداری بتواند تا پایان شهریور 92 حوالی ایستگاه میدان ساعت را تملک کند، فاز دوم را تا پایان سال 93 تا میدان ساعت به پیش خواهیم برد.

مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز ادامه داد : برخی مسئولان قول هایی در خصوص افتتاح زودهنگام فاز اول داده بودند که این امر زمینه ساز برخی بدقولی ها شد اما به نظر میرسد کار انتقال واگن های مترو به بندرعباس و سپس ورود آن ها به تبریز حدود سه ماه زمان بخواهد.

انصاری افزود : با تمام تلاش خود پیگیر ورود سریع تر واگن ها به استان هستیم تا به محض ورود آن ها فاز اول را به بهره برداری برسانیم.

وی با اشاره به جزئیات افتتاح فازهای مختلف خط یک مترو گفت : فاز دوم این خط نیز به سرعت در حال احداث است و مشکلی از بابت واگن های این فاز وجود ندارد.

مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز ادامه داد : عملیات اجرایی فاز سوم خط یک نیز از میدان ساعت تا دپوی لاله در حال انجام است و ایستگاه های فاز سوم نیز در دست ساخت بوده و به نظر می رسد تا مرداد 93 کار حفاری خط یک به پایان برسد.

وی افزود : در سال 95 خط یک متروی تبریز به طور کامل از دپوی ائل گلی تا دپوی لاله به طول 17.2 کیلومتر به بهره برداری خواهد رسید .

انصاری یکی از ویژگی های متروی تبریزرا وجود چهار خط درون شهری و یک خط حومه ای تبریز – سهند برشمرد و گفت : پیش بینی می شود به طور کلی 25 درصد از سفرهای درون شهری کلانشهر تبریز توسط مترو انجام شود که در کاهش بار ترافیکی این کلانشهر تاثیر بسزایی خواهد داشت.

مترو تبریز از لحاظ تامین واگن بی نیاز شده است

بیت الله فیضی نیز با اشاره به اینکه برای هرواگن در حدود 15 میلیارد و 200میلیون ریال هزینه شده است، گفت : این قیمت به ازای قطعات یدکی و ابزار مخصوص، دوران گارانتی و آموزش است البته این قیمت ها با توجه به سال خرید این واگن ها از چین محاسبه شده است.

قائم مقام سازمان قطار شهری تبریز ادامه داد : اندکی تعلل در خرید این واگن ها سبب می شد تا بالای 40میلیارد ریال برای هر واگن اضافه پرداخت شود که این امر باعث شده تا سهم تبریز از بابت خرید واگن، 75 دستگاه بیشتر از سهم شهرهای اصفهان و شیراز باشد.

وی افزود : تبریز از لحاظ تامین واگن که کار بسیار مشکل است، بی نیاز گشته و با توجه به همخوان نمودن مشخصات واگن خط دو با خط یک با افزایش سهم خرید تبریز، حتی در خط دو نیز نیاز سازمان به واگن مرتفع شده است.



شورای جدید تبریز پیگیر راه اندازی مترو باشند

رضا رحمانی نیز در خصوص پروژه مترو تبریز اظهار داشت : مترو تبریز از جمله طرح هایی است که سرمایه گذاری بالایی روی آن انجام پذیرفته است و انجام پروژه هایی همانند آن در طی چند سال آینده تا حدودی غیرممکن به نظر می رسد ، به همین دلیل باید از این موقعیت به خوبی استفاده کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد : شورا و شهردار جدید توجه داشته باشند که در هر برهه ای کارهای روزمره مانند خیابان کشی و گلکاری انجام می شود ولی پروژه ای مانند مترو تکرار پذیر نیست و باید از این فرصت استفاده کنند تا آن را به سرانجام رسانده و در اختیار مردم قرار دهند.

رحمانی ادامه داد : با توجه به اینکه شورا و شهرداری نیز در اجرای قطار شهری تبریز سهیم هستند باید نسبت به اهمیت آن توجیه شوند تا بودجه متناسبی را به آن تزریق کنند.

وی افزود : اگر در تسریع اجرای این طرح شتاب لازم صورت نگیرد، مشکلات بیشتری بر سر راه افتتاح آن قرار گرفته که به مراتب سخت تر از وضعیت کنونی خواهد بود.



بودجه کافی برای افتتاح طرح قطار شهری تبریز تزریق شود

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با بودجه های اندک نمی توان شاهد پیشرفت این طرح عظیم بود، گفت : نباید در کل کشور چندین پروژه بزرگ را یکجا آغاز کرده و سپس به فکر تامین منابع مالی آن باشیم زیرا در این صورت شاهد افت تمامی این پروژه ها خواهیم بود.

وی ادامه داد : بارها تاکید شده و رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تاکید دارند که متناسب با بودجه ای که در دست داریم نسبت به آغاز پروژه ها اقدام شود ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

رحمانی با انتقاد از برخی وعده های توخالی مسئولان برای افتتاح این پروژه گفت : متاسفانه چندین بار وعده بهره برداری از این فاز از سوی مسئولان ذیربط داده شده ولی محقق نشده است، امسال نیز با توجه به تغییر دولت، پیگیر هستیم تا این فاز به بهره برداری برسد تا بیشتر از این با وعده های توخالی مسئولان شرمنده مردم نشویم.



ضرورت ایجاد فرهنگ مناسب برای ورود مترو به شهر

شهرام دبیری، عضو شورای چهارم شهر تبریز نیز در این خصوص اظهار داشت : قبل از ورود مترو به ناوگان حمل و نقلی مردم تبریز و پیش از آغاز به کار آن باید شاهد گسترش فرهنگ استفاده از آن در میان مردم باشیم زیرا این تحول بزرگ باید با زمینه سازی هایی همراه باشد.

وی ادامه داد : در این میان رسانه ها نقش موثری برای ریشه گذاری فرهنگ استفاده از این وسیله دارند، همچنین شهرداری تبریز نیز باید با چاپ کتابچه هایی راهنمای عموم مردم برای استفاده از این وسیله باشد.

دبیری با بیان اینکه با ورود این وسیله شاهد تحول عظیم در پیشرفت شهر خواهیم بود، گفت : ورود این وسیله به تبریز می تواندگام موثری برای پیشرفت این کلانشهر باشد.

این عضو شورای شهر تبریز ادامه داد : از طرفی با توجه به حجم بالای ترافیک در سطح شهر، افتتاح فاز اول این پروژه بسیار واجب و ضروری به نظر می رسد، زیرا بافت مرکزی تبریز سال هاست که با معضل ترافیکی مواجه است و راه اندازی مترو می تواند تا حد زیادی این مشکل را برطرف سازد.

وی در خصوص مشکلات مربوط به شهرداری در این پروژه گفت : اخیرا رئیس سازمان قطار شهری از مشکلات پیش رو خود از قبیل عدم تملک حوالی ایستگاه 11(میدان ساعت) ایستگاه 14(گازران) و ایستگاه 15(لاله) شکایت داشت که با همکاری اعضا قول مساعدی داده شد که به محض به روی کار آمدن شهردار انتخابی، مسائل را جهت اجرای سریع به وی انتقال دهند.

امیدواریم این بار وعده های مسئولان همانند سایر دفعات نبوده و در طی دو ، سه ماه آینده شاهد بهره برداری از این پروژه عظیم باشیم تا مردم کلانشهر تبریز نیز به آرزوی 11 ساله خود مبنی بر شنیدن سوت قطار شهر تبریز برسند.



هرچند بهره برداری از فاز یک این طرح کار را برای مسئولان به پایان نرسانده و بلافاصله پس از این طرح باید کار اجرایی سایر خطوط از سر گرفته شود تا با اجرایی شدن کامل این طرح شاهد تحول عظیم در شهر اولین ها باشیم.

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گزارش : فائزه زنجانی