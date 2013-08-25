کشتارگاه گلستان یکساعت قبل از کلنگ زنی کارت قرمز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت کشتارگاه صنعتی فاضل آباد از سال 90 آغاز شده و تاکنون به دلایل مختلف از سوی نهادهای با ربط و بی ربط با مسائلی روبرو شده است.

یکی از سرمایه گذاران پروژه بزرگ کشتارگاه صنعتی فاضل آباد در پی انتشار مصاحبه رئیس وقت جهاد کشاورزی استان گلستان در خصوص عدم وجود کشتارگاه صنعتی در گلستان و اهمیت چنین کشتارگاهی در سال 89، وارد میدان شد و به دنبال اخذ مجوز و ساخت کشتارگاه صنعتی در علی آباد رفت اکنون با مشکلات عدیده ای برای ساخت این پروژه استانی مواجه شده است.

امضای 20 تعهدنامه

محمدمهدی ذبیحی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: از سال 89 تا کنون نزدیک به دو میلیارد تومان صرف هزینه های جاری و اخذ مجوز از سازمان های مختلف کرده ام که در این بین بیش از 20 تعهد نامه محضری امضا کرده ام، تعهد هایی که هیچ توجیه حقوقی نداشت اما بنده مجبور شدم برای پیشرفت کارم این تعهدها را بدهم.

وی افزود: این کشتارگاه پس از طی مراحل اداری و اخذ مجوز ها، دهه فجر سال 1389 در لیست کلنگ زنی پروژه های شهرستان علی آباد کتول قرار گرفت که ساعاتی قبل از آغاز کلنگ زنی اداره محیط زیست در اعتراض به آلودگی زیست محیطی توسط کشتارگاه، اجازه کلنگ زنی نداد و پس از پیگیری های مکرر و اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست استان، دوباره در پروژ ه های کلنگ زنی سال 90 قرار گرفت.

بازدید 30 سازمان باربط و بی ربط و راننده های کارشناس

وی تصریح کرد: 30 سازمان مختلف با ربط وبی ربط از زمین بازدید کردند وجالب این که 30 گزارش متفاوت ومختلف در خصوص این طرح ارائه کردند ودر هیچ کدام از گزارش ها اندازه زمین وطول وعرض آن حتی با هم یکسان نبود . حتی نیروهایی که از ادارات به عنوان کارشناس می آمدند به خود زحمت پیاده شدن از ماشین را نمی دادند و راننده برای آنها، کار کارشناسی از زمین را انجام می داد که گزارش های اشتباه این کارشناسان دردسرهای زیادی برای ما به وجود آورد.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی به ما گفت قبل از اجرای پروژه 26 میلیون به حساب این سازمان برای حق بیمه واریز کنیم در حالی که هیچ استانی به جز گلستان قبل از پروژه حق بیمه از پیمانکار نمی گیرد.

اکثر مسئولین استان فکر توسعه نیستند

ذبیحی با بیان این که یکی از معضلات و مشکلات سیستم اداری ، عدم استفاده مناسب از ظرفیت، تخصص و توان نیروها ی شایسته وتوانمند است گفت: متاسفانه در سیستم اداری اشخاص با توجه به رشته تحصیلی خود به کار گرفته نمی شوند، آدم ها ومسئولین در این استان سرجای خود نیستند .

وی افزود: بنده برای این استان از لندن یک سرمایه گذار آورده ام که حاضر است در طرح گردشگر کبودوال 140 میلیارد تومان هزینه کند وسه هزار اشتغال دراین منطقه ایجاد کند اما علیرغم 9 ماه از ورود این سرمایه گذار هیچ همکاری با ایشان صورت نگرفته است وجالب است که مدیرکل منابع طبیعی استان یکی از ایرادات به پروزه این سرمایه گذار را این مطلب عنوان کرده است که چرا این سرمایه گذار ابتدا نزد بنده نیامده است وبه استانداری مراجعه کرده است.

وی با بیان این که رسانه ها در کشور ما مامن امید هستند، گفت: هیچ جای کشور توسعه با شش ساعت کار یعنی از هشت صبح تا دو بعد ظهر اتفاق نمی افتد ولی اکثر مدیران استان فکر توسعه نیستند وبه جز استانداری ومسئولین جهاد کسی از من سرمایه گذار در استان حمایت نکرد!

گلستان از فرط وفور نعمت محروم است

وی اضافه کرد: من به امکانات طبیعی این استان اشراف کامل دارم وبه نظرم گلستان از فرط وفور نعمت محروم است چون وقتی نعمت فراوان شد قیمت وارزش از دست می دهد! تنها استان کشور که همه امکانات طبیعی را دارد گلستان است.

ذبیحی یادآور شد: من نمی دانم در استانی که از بالاترین مقام این استان یعنی استاندار تا مسئولین جهاد بر نیاز اولویت دار این طرح تکیه دارند چرا این پروژه از سوی دیگر مسئولین اولویت دار محسوب نشده و کارشکنی می شود. تاکنون نه جواز صنعتی در استان صادر شده است اما هفت سرمایه گذار به دلیل همین کارشکنی ها کار را رها کرده و رفته اند.

وی در یکی از پیشنهادات خود بیان می کند: برای کاهش اتلاف وقت و هزینه سرمایه گذاران و دولت تمام اطلاعات مربوط به آب و هوا، مقیاس ها و شرایط زمین های محل سرمایه گذاری در یک مکان تجمیع شده و به جای حضور انواع کارشناسان به محل، یک کارشناس خبره با حضور در محل سرمایه گذاری تمام آمار و اطلاعات اولیه را جمع آوری کرده و تمام نهادها و ادارات از آن بهره برداری کنند.

ذبیحی هم چنین در خصوص نتیجه جذب تسهیلات پروژه کشتارگاه صنعتی در اولین جلسه ستاد توسعه بخش کشاورزی سال 92 استان گلستان گفت: این طرح پس از پیگیری های زیاد و توضیح اهمیت آن از سوی استانداری، جهادکشاورزی و نمایندگان از بانک مرکزی صادرات در کشور به مرکز بانک صادرات درگلستان واگذار شد که این پروژه هم اکنون در گلوگاه بانک صادرات مستقر شده وبه بنده گفته شده به اداره ثبت رفته و با ثبت اموال به نام شرکت ادامه کارم انجام شود که هزینه بالایی دارد و من این کار را هنوز انجام نداده ام، در ادامه کار نیز باید به من اجازه ساخت بدهند وتسهیلات پرداخت کنند که هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

درحال حاضر تنها یک کشتارگاه نیمه صنعتی دام در گلستان وجود دارد و بقیه کشتارگاه ها سنتی است.