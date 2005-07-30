انعطاف پذيري در موسيقي باعث جذب مخاطب مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" ، فريبا اسدي، سرپرست گروه موسيقي كلاسيك، ضمن بيان اين مطلب يكي از مشكلات موجود پژوهش در عرصه موسيقي را كمبود نيروي انساني دلسوز، توانمند، فعال و با انگيزه دانست.

وي در ادامه افزود: متاسفانه مشكلات مالي از جمله مسائل دست و پا گيري است كه پژوهشگران را از انجام كارهاي تحقيقي باز مي دارد.

سرپرست گروه موسيقي كلاسيك كه در سومين روز جشنواره موسيقي بانوان قطعاتي را اجرا كردند، خاطرنشان شد: دست اندركاران امور اجرايي مركز موسيقي بايد پژوهشگراني را استخدام و موضوعات مورد پژوهشي را دسته بندي كنند تا كارهاي پژوهشي با نظم و تداوم پيش رود.

هفتمين جشنواره موسيقي بانوان و نشست هاي پژوهشي حاشيه اي آن از پنجم تا دهم مرداد در تالار وحدت و سالن رودكي برگزار مي شود.