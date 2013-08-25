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۳ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۱۳

شریفی به مهر خبر داد:

برگزاری اولین آزمون جامع راهنمایان گردشگری در البرز

برگزاری اولین آزمون جامع راهنمایان گردشگری در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: استان البرز با وجود بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی و تاریخی و طبیعی بسیار زیاد و داشتن بیشترین تاسیسات پذیرایی در مسیر گردشگری کرج - چالوس، نیاز به نیروی آموزش دیده در این بخش دارد.

احد شریفی در گفتگو با خبر نگار مهر با بیان این مطلب گفت: این استان در بخش موسسات آموزشی دوره های کوتاه مدت گردشگری در حال حاضر، دارای  چهار موسسه آموزش گردشگری در رشته های مدیریت فنی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، طبیعت گردی، هتلداری و میزبانی و آشپزی عمومی و تخصصی و دوره های کوتاه مدت زیر 30 ساعت است و در نظر داریم برای بهبود خدمات به گردشگران در سطح استان اولین آزمون جامع راهنمایان گردشگری را برگزار کنیم.

شریفی در ادامه افزود: آزمون عملی دوره های آشپزی عمومی در موسسه رزسفید البرز با مدیریت خانم شهناز فصاحتی که خود از مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی و مدرس فنی و حرفه ای است در تاریخ 92.5.29 برگزار شد.

مدیر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری البرز تاکید کرد: در این آزمون دانش آموختگان دوره های آموزشی به مدت 216 ساعت آموزش دیده و پس از قبولی گواهینامه مهارت  آشپزی از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دریافت خواهند کرد.

وی در پایان اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره ها آشنایی با انواع غذاهای سنتی و فرنگی و پخت با کیفیت تر و تزئین غذاها و رعایت بهداشت و ایجاد اشتغال در استان و بالا بردن سطح کیفیت واحد های ارائه دهنده خدمات پذیرایی  و جذب گردشگر در استان است.

کد مطلب 2122097

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