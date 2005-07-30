زنان در موسيقي بختياري نقش كليدي دارند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" ، دكتر منصوره ثابت زاده سخنران اين نشست ضمن تاكيد بر نقش مهم زن در مراسم آييني ايل بختياري گفت: زنان نقش اصلي را در اجراي مراسم عزا،عروسي ، حنابندان و ساير مراسم آييني - مذهبي ايل بختياري به عهده دارند كه مردان از انجام آن ناتوان هستند.

ثابت زاده با اشاره به اينكه در فرهنگ بومي بختياري زن به ماه و مرد به خورشيد تشبيه شده كه خورشيد در آسمان هموارهدر تعقيب ماه است، افزود: زنان سلحشور بختياري در هنگامي كه مردان نباشند در مقابل مردان مي جنگند و اگر مردشان بميرد گاه تا آخر عمر سياهپوش هستند.

اين پژوهشگر به موسقي " برزگري" در زمان خرمن چيني اشاره و تاكيد كرد: بعضي ها معتقدند اين موسيقي كار است ولي چون مانند موسيقي نمد مالي ، قاليبافي و ماهيگيري ارتباطي ريتميك و ملوديك بين كار و موسيقي وجود ندارد ، نمي توان آن را موسيقي كار خواند و بيشتر به آهنگ فراغ ، هجران و تغزل شبيه است.

وي افزود: بختياري ها مردگان خود را با نواي سازهايي چون كرنا ، سرنا و دهل به خاك مي سپارند. در اين بين "گاگريو" خواني زنان بخش مهمي از عزاداري را در بر مي گيرد.

ثابت زاده در اين باره گفت: نبايد نقش آييني و مقدس زنان را در گاگيريو خواني فراموش كرد. ادبيات آنها براي زنان ، مردان و كودكاني كه مي ميرند متفاوت اما از نظر ملودي يكسان است.

وي در ادامه افزود: اگر مرد جواني مرده باشد كه نامزد و يا تازه عروس داشته، دقيقا مراسم عروسي در مجلس عزا برگزار مي شود و آن دختر لباس سفيد پوشيده و ديوانه وار شيدايي مي كند.

نويسنده كتاب " حركات آييني و رقص هاي خراسان" به موسيقي عروسي و شادي نيز اشاره كرد كه به عهده زنان است اما در مناطقي چون بوشهر بعضي از مردان نيز آواز نيايش را كه پس از حنابندان خوانده مي شود به جاي زنان مي خوانند و به جاي " كل كشيدن" صداي ساز پاسخ مي دهد.

ثابت زاده لالايي را نيز مختص زنان دانست و تاكيد كرد كه پژوهشگران بايد موسقي و آوازه هاي مناطق مختلف را به عنوان ميراث فرهنگي و ميراث شفاهي ايران گرد آوري كنند چرا كه فرهنگي است كه رو به زوال است و ممكن است تا چند سال ديگر اثري از انها باقي نماند.

هفتمين جشنواره موسيقي بانوان و نشست هاي پژوهشي حاشيه اي آن از پنجم تا دهم مرداد در تالار وحدت و سالن رودكي برگزار مي شود.