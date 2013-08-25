به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «گراف گربه» نوشته «هادی تقیزاده» با حضور نویسنده و اسدالله امرایی و آرش سنجابی و مدیریت کامران احمدی، روز دوشنبه چهارم شهریور، ساعت ششونیم عصر، در فرهنگسرای بهمن نقد میشود.
گراف گربه، دومین رمان هادی تقیزاده درگونه ادبیات خیالی و تخیلی است که سال گذشته از سوی نشر روزنه منتشر شده است.
این رمان از یک تنه اصلی روایت و بیش از 65 شاخه و داستان فرعی شکل گرفته است. راوی یا نویسنده کتاب یکی از این پنج شخصیت است که ماجرای خاطرات گذشتهاش را برای دختر کوچکش بازگو میکند و بیشتر فصول کتاب نیز با زاویه دید اول شخص نگاشته شده است.
هادی تقیزاده نویسنده و شاعر، متولد ۱۳۴۹، اهل مشهد و کارشناس صنایع دستیِ دانشگاه در تهران است. او که در کارنامه خود رمان «شب بخیر سلطان» و مجموعه داستان «شکار فرشتگان» و «انتقام سیمون یا رساله بازگشت» را دارد در زمره نویسندگان تجربی است که به فضاهای خیالی تعلق خاطر بسیاری نشان میدهد.
رمان «گراف گربه» با تیراژ 1500 نسخه از طرف نشر روزنه منتشر شده است.
