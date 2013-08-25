حسن صفایی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وظیفه پایانه سازی و پایانه داری امروز یک ضرورت در جامعه است.

وی با بیان اینکه پایانه صادراتی گیلان سرآمد تمامی پایانه های صادراتی استان های دیگر کشور خواهد بود، اظهارداشت: پنج کارگروه از قبیل برنج، چای، زیتون، بادام زمینی، محصولات باغی و ییلاقی در این پایانه برنامه ریزی شده است.

مدیر عامل پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی و گل و گیاه گیلان بازار مصرف کالاهای کشاورزی در قفقاز روسیه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: هر روز خیار از گمرکات استان صادر می شود اما یک کیلو از این صادرات متعلق به گیلان نیست.

وی با اشاره به اینکه گیلان دارای دو مرز فعال (منطقه آزاد انزلی و آستارا) است بر ضرورت توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان تاکید کرد.

صفایی مقدم با بیان اینکه پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و گل و گیاه گیلان در سال 1389 کلنگ زنی شد، افزود: طبق برنامه این پروژه باید در سال 1391 افتتاح و به بهره برداری می رسید اما به دلائل مختلف از جمله برهم خوردن وضعیت اقتصادی کشور و عدم وصول مطالبات این مهم تحقق پیدا نکرد.

وی همچنین با اعلام اینکه فاز نخست پایانه صادراتی گیلان 29 مهرماه امسال افتتاح می شود، اظهارداشت: در این فاز انبار، سورتینگ، نمایشگاه، بازار گل، سردخانه، نمایشگاه، محوطه سازی، پارکینگ و ساختمان اداری پبیش بینی شده است.

مدیرعامل پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی و گل و گیاه گیلان در ادامه با بیان اینکه در فاز دوم پایانه هتل نیز ساخته می شود، افزود: امسال نمایشگاه گل از 29 تا سوم آبان ماه در رشت برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با عنوان اینکه بازارچه گل فروشی نیست فقط اجاره داده می شود، یادآورشد: با افتتاح این پایانه وضعیت اقتصاد کشاورزی گیلان متحول خواهد شد.

وی بر ضرورت ساماندهی شهرک گلخانه ای گیلان تاکید کرد و افزود: این خطه از شمال ایران به دلیل داشتن ظرفیت های مختلف به ویژه در بخش کشاورزی توان زیادی برای اشتغالزایی در کشور دارد.

وی همچنین با بیان اینکه مزرعه ارگانیک در ایران برای نخستین بار در بندر کیاشهر ایجاد شده است، یادآورشد: مردم امروز به محصولات سالم و ارگانیک بسیار اهمیت می دهند.