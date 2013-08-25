یادواره شهدای طلبه و روحانی شهرستان ورامین برگزار می شود

حجت الاسلام سیدمحسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با روز شهادت امام صادق(ع)، ششمین یادواره شهدای طلبه و روحانی شهرستان ورامین، از ساعت 11صبح 11 شهریور ماه، در مصلی صاحب الزمان(عج)این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: انس با شهدا و یاد شهدا نیاز جامعه ماست و ما باید به هر مناسبتی این یاد را در جامعه خود تقویت کنیم و از آنجایی که بین شهدا، بیشترین سهم را در اقشار، شهدای روحانی دارند که به فرموده امام (ره) هیچ قشری به اندازه قشر روحانیت، شهید تقدیم انقلاب نکرده٬ پاسداشت این خدمات ارزشمند حوزه به جامعه، باید یکی از اولویت های روحانیون باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران گفت: با وجود همه فتنه هایی که دشمنان در مسیر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ایجاد می کنند، برگزاری یادمان شهدا به ویژه شهدای روحانی، توطئه های آنها را نقش بر آب می کند.

حجت الاسلام محمودی افزود: شهرستان ورامین در دوران هشت سال دفاع مقدس بیش از یك هزار و 400 شهید از اقشار مختلف، تقدیم اسلام كرده و این ثابت می كند مردم این شهرستان، همواره در خط مقدم دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی قرار داشته اند.

محمودی تأکید کرد: تقدیم 21 شهید طلبه و روحانی ورامینی كه شاگردان مكتب امام جعفر صادق (ع) بودند، حوزه علمیه امام صادق (ع) ورامین را به عنوان یك حوزه علمیه شاخص در استان تهران و كشور معرفی كرده است.

وی ادامه داد: در این مراسم از خانواده های شهدای طلبه و روحانی ورامین تجلیل خواهد شد و حجت الاسلام و المسلمین صالحی خوانساری به ایراد سخن خواهد پرداخت.

گفتنی است شهیدان محمد ناصر رحیمی، رجبعلی اسلامی خوزانی، ابراهیم رمضانی، سید حسن احمدی، حسین كاشانی، غلامحسن ضرغام، محسن عرب بهشتی، سید منصور دلاوری، سید مصطفی محمودی، مرتضی اكبری، سید محمد تقی حسین تبار، مجید بلوچی، صدرالله حجازی فر، علی(ذوقعلی) جلالی نیا، سید علاء الدین ضیا، سید مجتبی طباطبایی، محمد جواد خاكباز، مسعود صانعی و حمید حسن زاده از روحانیون و طلبه های حوزه علمیه امام صادق(ع) شهرستان ورامین هستندکه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.