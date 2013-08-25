گلستان میزبان هفتمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی صبح یکشنبه در نشست دبیرخانه جشنواره افزود: این جشنواره پس از شش دوره برگزاری موفق، امسال نیز دوستداران فرهنگ و هنر اقوام ایرانی را گردهم می آورد.

عباسی افزود: جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین ، ضمن اینکه به روند توسعه استان کمک شایانی می کند، رخداد ارزشمند فرهنگی است که همه ساله بازتاب بسیار مثبت و چشمگیری در کشور دارد.

وی گفت: استان گلستان به عنوان ایرانی کوچک، بسیاری از اقوام کشور را در خود جای داده که همگی به صورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

به گفته وی، اجرای موسیقی و آیین های فاخر در این جشنواره بر این نکته ظریف تاکید دارد که فرهنگ و تمدن ایرانی ملهم از تعالیم الهی و انبیا است که در عین حال شور و نشاط اجتماعی را در بین مردم ایجاد می نماید.

دبیر ستاد برگزاری این جشنواره در ادامه گفت: امسال نیز با توجه به سنت هرساله و نظر به اهمیت این جشنواره درمعرفی هرچه بهتر اقوام ایرانی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت معرفی استان گلستان، اقدام به برگزاری این جشنواره شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان همچینین تصریح کرد: طی6 دوره برگزاری موفق این جشنواره، مردم استان و کشور استقبال بسیار گسترده ایی از بخش های مختلف جشنواره داشتند.

عباسی افزود: هفتمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین با حضور سفرای کشورهای هدف گردشگری و بویژه فارسی زبان و همسایه و دست اندرکاران صنعت گردشگری کشور و هنرمندان صنایع دستی و سوغات کشورهای افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و پاکستان و... برگزار می شود و برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی، معرفی جاذبه های گردشگری و روستاهای هدف گردشگری استان های کشور، سوغات استان ها و اجرای مراسم آیینی و موسیقی اقوام از برنامه های این جشنواره است.

وی در ادامه راه اندازی غرفه روستاهای هدف گردشگری و غرفه شهدای اقوام را دراین جشنواره به عنوان کاری نو برشمرد و از همکاری ارگان های مرتبط با این جشنواره و تشکیل کمیته های مختلف اجتماعی، نمایشگاهی، انتظامات و امنیت، اطلاع رسانی، پشتیبانی و.... یاد کرد و براطلاع رسانی گسترده شبکه های استانی، سراسری و ملی در این جشنواره تاکید نمود و نقش صدا و سیما را در پوشش برنامه های این جشنواره و معرفی هرچه بهتر استان گلستان به عنوان مقصد گردشگری موثر دانست.

عباسی درپایان یادآور شد: با پیگیری های مسئولان این اداره کل، در جشنواره امسال از ثبت ملی این جشنواره رونمایی خواهد شد و جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین به عنوان یک اثر ملی درفهرست آثار ملی کشور به ثبت خواهد رسید.

هفتمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین 8 لغایت 11 مهر ماه امسال برگزار می شود.