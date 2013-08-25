به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی واحدی صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح طرح های هفته دولت گفت: این طرح ها شامل 35 طرح تولیدی، عمرانی وخدماتی است که برای تکمیل وبهره برداری آنها بیش از 51 مییارد ریال هزینه شده است.

وی افزود :این طرح ها شامل آب رسانی به روستاهای آمل، تامین آب زمین های کشاورزی،تقویت شبکه های برق شهری وروستایی، مدرسه،ساماندهی گلزارشهدا ،ساختمان دهیاری، خانه عالم، ساختمان پایگاه مقاومت بسیج و طرح های گازرسانی روستایی وساخت چندین دهنه پل روستایی است،که در بخش های مرکزی ، دابودشت، امامزاده عبداله، دشت سر ولاریجان آمل با حضور مسئولان ومردم افتتاح می شود.

معاون استاندار و سرپرست فرمانداری ویژه آمل ادامه داد: این طرح ها در مجموع در 145 روستای شهرستان آمل اجرا و 181 هزار و88 خانوار بهره مند خواهند شد و با بهره برداری از این طرح ها برای 37 نفر نیز اشتغالزائی خواهد شد.

وی تصریح کرد: پنج طرح عمرانی وخدماتی شامل سه کتابخانه عمومیروستایی ، یک واحد ساختمان دهیاری ویک طرح بوستان روستائی با اعتبار 49 میلیون ریال همزمان با گرامیداشت هفته دولت در آمل اجرایی خواهد شد.

سرپرست فرمانداری ویژه آمل گفت: باید هفته دولت را غنیمت شمرده و پیشرفتها وکارهای انجام گرفته را به خوبی انعکاس داد و این خدمات را برای مردم بازگو کرد.

واحدی افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در همه دولتها ، خدمات و کارهای مهم و خوبی صورت گرفته که باید ارج نهاده شود چراکه همه این دستاوردها ، به برکت انقلاب اسلامی و خون شهیدان به دست آمده است.

وی یادآور شد: هفته دولت فرصت مناسبی است که دستگاهای اجرایی ، فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته را برای مردم بازگو و اطلاع رسانی نمایند بیان داشت : این امر باعث ایجاد امید، نشاط و بالا رفتن اعتماد مردم به نظام می شود.