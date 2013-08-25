به گزارش خبرنگار مهر، نشست «عصر اقتباس» با موضوع بررسی اقتباس سینمایی «باشگاه مشت زني » با محوریت كاركرد نقش راوی در فرآيند اقتباس ساعت 14 سه‌شنبه 5 شهريور همراه با نمايش فيلم در سرای داستان برگزار می‌شود. در این نشست، حسين معززی‌نيا، ناصر عرفانيان و مزدا مرادعباسی به بررسی ساخته «ديويد فينچر» از اثر «چاك پالائيك» می‌پردازند.

«باشگاه مشت زنی» در مورد كارمندی بدبین اما مبادی‌آداب است كه در یک کارخانه اتومبیل‌سازی كار مي‌كند و مدتی است از بی‌خوابی رنج می‌برد. او یک روز با فردی با لباس‌های عجیب و غریب آشنا می‌شود که شغلش بازاریابی صابون است و عقاید نو و جالبی دارد. با او به محل زندگی‌اش در محله‌ای می‌رود که زباله‌های سمی شهر را آنجا انبار می‌کنند، شيفته خود می‌شود و با او در مورد آزادی و راه‌های کسب قدرت صحبت می‌کند. این دو برای آن که از عقده‌های درونی خالی شوند و به اصطلاح تولدی دوباره داشته باشند، آگاهانه شروع به کتک‌کاری می‌کنند...

نشست عصر اقتباس در «سرای داستان» بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان در خیابان استادنجات‌الهی (ويلا)، كوچه نويد، بن‌بست چهارم، پلاك یک برگزار می‌شود.