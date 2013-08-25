به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به برنامه های دولت برای توسعه دیپلماسی دفاعی گفت: در هماهنگی با سیاست خارجی که دولت در پیش خواهد گرفت، فکر می کنیم دیپلماسی دفاعی می تواند بخش قابل توجهی از مسائل بین الملل را حل کند.

وی افزود: با هماهنگی سیاست خارجی دولت تلاش خواهیم کرد در اولویت اول با کشورهای همسایه و بعد سایر کشورها تعاملاتی در حوزه دفاعی داشته باشیم و در زمینه های مختلف از جمله صادرات محصولات دفاعی به کشورهای مختلف همکاری هایی خواهیم داشت.