توليد بيش از 182 هزار دستگاه انواع خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين مدت توليد خودروهاي سواري نيز بالغ بر155 هزار و425دستگاه رسيده است. در 4 ماهه گذشته توليد وانت به تعداد24 هزارو501 دستگاه ، كاميون 2هزار و 225 دستگاه ، اتوبوس147 دستگاه و ميني بوس به تعداد25 دستگاه توليد شده است.

همچنین در این مدت، پرايد نسيم و صبا به تعداد 66 هزار و 696 دستگاه، سمند به تعداد 10هزارويك دستگاه ، پژو ۴۰۵ بالغ بر14 هزارو 618دستگاه، تندر۹۰ به تعداد9هزارو654دستگاه ، پژو پارس به تعداد 16 هزار و 597 دستگاه ،محصولات رنو به تعداد 7هزار و 352 دستگاه، MVM به تعداد 5 هزار و 159 دستگاه ، تيبا به تعداد 9 هزار و 587 دستگاه ، رانا به تعداد 5 هزار و 313 دستگاه و مگان بالغ بر722 دستگاه توليد شده است.

همچنين در 4 ماهه گذشته ؛ انواع «مزدا» بالغ بر160 دستگاه و تينا 424 دستگاه توليد شده است. درتيرماه سال جاري به تعداد 61 هزارو534دستگاه انواع خودرو همچنين بالغ بر51 هزار و 315 دستگاه خودروي سواري توليد شده است.