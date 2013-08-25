شهرک صنعتی بعثت بستر اشتغال برای 150 هزار نفر است

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا رحمانی صبح امروز یکشنبه در حاشیه بازدید از مراحل اجرایی شهرک صنعتی بعثت در جمع خبرنگاران گفت : تا امروز بیش از سه هزار واحد صنعتی در این شهرک احداث شده است.

وی با بیان اینکه شهرک صنعتی بعثت قابلیت این را دارد که به یکی از نبض های اقتصادی کشور تبدیل شود گفت : در صورت استقرار کامل واحدهای صنعتی این شهرک ، بیش از 150 هزار نفر از جوانان کشور ، صاحب کار خواهند شد.

رحمانی در ادامه سخنان خود گفت : تا پایان سال 92 تعداد زیادی از زمین های این شهرک ، به عنوان گامی در راستای تحقق حماسه اقتصادی ، در اختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت که مزایای خوبی برای استان خواهد داشت .

رییس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم اشتغال پایدار در کشور گفت : در شرایط فعلی مشکل بیکاری جوانان به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده است که با بهره برداری کامل از این شهرک در آینده ای نزدیک ، شاهد اشتغال تعداد زیادی از جوانان باشیم.

نماینده مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مطالعه همه جانبه این شهرک باید از یک مشاور خارجی استفاده کرد گفت : میزان برق مصرفی این شهرک به اندازه کل برف آذربایجان شرقی خواهد بود ولی با مکاتبات و تعاملاتی که با مسئولان ذیربط داشته ایم ، برق این مجموعه صنعتی از نیروگاه تبریز و بناب تامین خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شهرک صنعتی بعثت قابلیت خواهد داشت که از لحاظ اقتصادی ، کل منطقه شمال غرب کشور را تحت پوشش قرار دهد گفت : با یک استراتژی و برنامه‌ریزی مدون می‌توان تولید محصولات اولیه را در استان‌ها و شهرستان‌های دیگر انجام و محصول نهایی و صادراتی را در شهر صنعتی بعثت تولید کرد.

لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت منطقه اقتصادی سهلان

رضا رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم استفاده حداکثری از قابلیت های منطقه اقتصادی سهلان گفت : این منطقه بی نظیر اقتصادی قابلیت این را دارد که به بزرگترین و نخستین بندر اقتصادی ایران تبدیل شود.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه شهرک های صنعتی ، مدل مناسبی برای توسعه کشور به حساب می آیند گفت : ارتقا جایگاه صنایع کوچک باید بیش از پیش در اولویت اهداف جامعه صنعتی کشور قرار گیرد چرا که نقش بی بدیل این حوزه در رشد و شکوفایی کشور بر همگان مشهود است.



