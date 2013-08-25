به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست از پانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی با حضور نمایندگانی از اعضای کمیته ملی اقیانوس شناسی که متشکل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امورخارجه، وزارت نیرو، وزارت نفت، نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون ملی یونسکو، سازمان شیلات ایران، سازمان انرژی اتمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان هواشناسی کشور، سازمان زمین شناسی کشور و دانشگاه های خرمشهر، خلیج فارس و چابهار در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد.

در این نشست مقرر شد سومین گشت مشترک تحقیقاتی ارگان‌های دریایی در آبان ماه سال جاری در دریای عمان برگزار شود. مدیریت برگزاری این گشت تحقیقاتی به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی محول شد.

این گشت‌ها با حضور پژوهشگران کشور در آب‌های بین‌المللی عملیات نمونه برداری و پژوهش انجام خواهد شد.

برگزاری شش سمینار یا کارگاه آموزشی با موضوعات محیط زیست دریا، مدیریت سواحل، هواشناسی و تغییر اقلیم، مخاطرات دریایی، کاربرد ژئوفیزیک دریا در مهندسی سواحل و استانداردسازی برداشت داده‌های دریایی در قالب برنامه‌های کمیسیون بین دولتی اقیانوس‌شناسی (IOC) تا پایان سال از دیگر مصوبات این جلسه بوده است.