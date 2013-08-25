به گزارش خبرنگار مهر، یادواره 243 شهید ورزشکار استان کرمانشاه پیش از ظهر یکشنبه در محل تالار بعثت سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با حضور خانواده های این شهدا برگزار شد.

در این مراسم فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا و خیر مقدم به خانواده گرامی این عزیزان، از برگزاری کنگره، سرداران، امیران، فرماندهان و 9800 شهید استان کرمانشاه در سال 93 خبرداد.

سردار محمد نظر عظیمی در پایان ضمن ابراز امیدواری از برگزاری مطلوب این کنگره گفت: خواستار ارسال آثار شهدا از سوی خانواده های این شهدا به کنگره هستیم تا بتوانیم دین خود را به شهدا اده کرده و هم چنین به هویت شهدای ناشناخته دست یابیم و از این گنجینه گرانقدر استفاده کنیم.

لازم به ذکر است، در این یادواره به صورت نمادین و به مناسبت روز ورزش های پهلوانی، ورزشکاران باستانی کرمانشاه به اجرا پرداختند.