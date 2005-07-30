به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، حجت ‌الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي درجمع اعضاي مجمع تشخيص مصحلت نظام، گفت: خدا را سپاسگزارم كه اين هشت سال را با عنايت رهبر معظم انقلاب و همه مسئولان در خدمت مردم بودم و توانستيم در حدي كه توان و بينش ما اجازه مي داد اين مسئوليت سنگين را انجام دهيم و در اين مدت حتما قصورهايي داشته ايم . وي افزود: به نام اسلام و آييني كه براي سعادت بشر آمده است تلاش كرديم جامعه را اداره كنيم . خاتمي اظهارداشت: يك كشور ويران ‌شده پس از جنگ با همت آقاي هاشمي رفسنجاني پايه‌ هاي اقتصادي‌ اش استوار شد و امروز با اتكا به فعاليت‌ هاي دوران سازندگي مي ‌توانيم به آينده ‌اي درخشان دست يابيم. البته نمي ‌خواهم بگويم برنامه ‌هاي دوران سازندگي بي‌عيب و نقص بود. ولي به جايي رسيديم كه توانستيم روي پاي خود بيايستيم و تكنولوژي را وارد كشور كنيم .

رييس جمهور تاكيد كرد: اگر كشور توانست امروز رو به جلو حركت كند مديون تلاش‌ هاي دولت گذشته است كه مجموعه‌ امور ما را به جايي رساند كه در بحراني‌ ترين نقطه توانستيم چشم ‌انداز بيست ساله را تضمين كنيم .

خاتمي گفت: نمي ‌دانم در عرصه‌ بين ‌الملل آنچه كه دغدغه‌ خاطر من بود به طور كامل محقق شد يا نه؟ اما مي ‌دانم كه روح انقلاب اسلامي از دو جهت مورد تهاجم قرار گرفت. يكي بينش‌ هاي تنگ‌ نظرانه كه به نام اسلام مطرح مي‌ شد و امروز هم جامعه تاوان آنها را مي‌ دهد و ديگري سوء استفاده و فشارهايي كه به يك كشور شرقي رو به توسعه وارد مي‌شود .

خاتمي گفت:همه تلاش من و دولتم اين بود كه بگوييم جمهوري اسلامي مي‌ تواند به اصول و معيارهاي معنوي خود پايبند باشد و همزمان جامعه ‌اي آزاد و پيشرفته داشته باشد .

وي تاكيد كرد: امروز كشور در آستانه يك جهش اقتصادي قرار دارد كه اگر ادامه يابد، مي ‌توانيم به اهداف چشم‌ انداز 20 ساله برسيم.

رييس جمهور ادامه داد: حتما نقاط قوتي وجود داشته كه حاصل تلاش همكاران من بود كه با وجود تمام تهمت‌ ها و فشارها كاركردند در شرايطي كه اگر كار مثبتي انجام مي ‌دادند نگران بودند كه عليه آنها استفاده نشود. در اين زمينه آيت الله شاهرودي كمك‌ هاي موثري انجام داد كه فعاليت‌ هاي مثبت دولت به حربه‌ اي عليه مديران تبديل نشود .

خاتمي افزود: در سال‌هاي گذشته همكاري خيلي خوبي با قوه‌ قضاييه و آقاي شاهرودي داشته و توانستيم با مجالس ششم و هفتم همكاري مثبتي داشته باشيم .

خاتمي با تاكيد بر اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام پشتيبان خوبي براي نظام است تا گره‌ هاي كوري كه مي ‌توانست براي كشور مشكل ايجاد كند، باز شود، گفت: مجمع تشخيص مصحلت نظام براي حل مشكلات دولت من در 8 سال گذشته كمك‌ هاي فراواني انجام داد.

رييس جمهور اظهار داشت: به طور ويژه بايد از مجمع تشخيص مصحلت نظام تشكر كنم كه به خاطر جايگاه والايش اجازه نمي‌دهد جامعه با بن‌بست مواجه شود .

خاتمي افزود: آقاي هاشمي با تجربه بالايش توانست به خوبي مجمع تشخيص مصحلت نظام را اداره كند و من در مواقع بحراني از مشورت‌ها و پيشنهادهاي آقاي هاشمي رفسنجاني استفاده‌ فراواني كردم. آقاي هاشمي از سرمايه‌هاي بزرگ انقلاب است كه در هر موقعيتي كه نظام به ايشان احتياج دارد مي‌ تواند راهگشاي نظام باشد .