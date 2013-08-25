پیشنهاد تشکیل شورای عالی معلولان زیر نظر رئیس جمهور

علی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، از رفع مشکلات قانون جامع قبلی خبر داد و گفت: امیدواریم دولت و وزیر رفاه جدید تصویب بازنگری قانون را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

وکیل نابینایان در خصوص قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گفت: این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر اشکالات خاص خود را دارد و چه در قانونگذاری و چه در اجرا نارسایی هایی داشته که سعی کرده ایم در بازنگری آن موارد را در نظر بگیریم.

وی به تشکیل کارگروهی برای بازنگری قانون جامع اشاره کرد و گفت: با حضور تشکلهای غیردولتی معلولان، کارشناسان، متخصصین، فعالان معلول و همچنین نمایندگانی از سازمان بهزیستی و وزارت تعاون و راه، کمیته ای برای بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تشکیل داده شد به طوری که بیش از یک سال و نیم فرآیند کار کارشناسی به طول انجامید و در دولت دهم این قانون برای تصویب و بررسی به کمیسیون فرعی دولت ارسال شد.

صابری تاکید کرد: تعجیل در تصویب قانون و جلوگیری از شعاری بودن آن از جمله اقداماتی است که در بازنگری قانون انجام شد اما متاسفانه عمر دولت دهم به امضای پیش نویس آن نرسید و امیدواریم دولت یازدهم و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب قانون را در اولویت برنامه های خود قرار داده و مجددا در کمیسیون فرعی آن را مطرح کند.

وی در خصوص انتخاب مشاور وزیر در امور معلولان نیز گفت: وزیر رفاه باید با انتخاب فرد متخصص در امور معلولان و آشنا به این حوزه بتواند تا حدودی با مشکلات این افراد آشنا و زمینه برطرف کردن آنها را فراهم کند.

عضو هیئت امنای کانون وکلا با اشاره به اینکه تصویب بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بسیاری از مشکلات این افراد را برطرف خواهد کرد، تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر سازمان بهزیستی نمی تواند از دستگاهها برای عدم اجرای قانون جامع بازخواست کند و یا اینکه نظارت کافی به آنها داشته باشد به همین دلیل در بازنگری این قانون تشکیل شورای عالی معلولان پیشنهاد شده است که زیر نظر شخص رئیس جمهور و یا نماینده وی تشکیل شود که در این صورت است که می توان از دستگاهها برای عدم اجرای قانون بازخواست کرده و یا دستگاهی را موظف به اجرا کرد.

وی همچنین به دستاوردهای دیگر بازنگری قانون اشاره کرد و گفت: اقداماتی در جهت اینکه قوانین بعدی نتوانند غیرمستقیم قانون را نقض کنند، ارائه خدمات حقوقی به معلولان، تاکید بر حمایت از کنوانسیون حقوق معلولان، رفع مشکلات اجرایی قانون قبلی و... از جمله دستاوردهای بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که امیدواریم ربیعی با ارسال آن به کمیسیون فرعی دولت در جهت رفع مشکلات معلولان اقدام کرده و این قانون را به تصویب نهایی برساند.