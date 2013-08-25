816 پورت اینترنت پر سرعت در سه مراکز مخابراتی نیشابور توسعه یافت

مصطفی مقیمی در حاشیه بهره‌برداری پروژه‌های اداره مذکور در هفته دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: هشت هزار و 989 مشترک پایدار ADSL در این شهرستان فعال هستند.

وی اظهار داشت: این هفته در هر کدام مراکز روستایی سلیمانی، باغشن، فرخک، فوشنجان و گلبو سفلی نیز 48 پورت ADSL تاسیس و به بهره‌بردای می‌‌رسد.

رئیس اداره مخابرات شهرستان نیشابور ادامه داد: این تعداد پورت ADSLبا توجه به تقاضای اهالی روستا و دانشجویان آن تجهیز شده است که در صورت نبود استقبال مجبور به انتقال آن به روستاهای دیگر هستیم.

مقیمی از برنامه پیشنهادی تاسیسی نصب ADSL در روستاهای اردوغش، باغشن‌گچ، بوژمهران، احمدآباد، شاداب، بوژان، سعیدیه، صومعه، صمدیه و خرمبک توسط این اداره خبر داد.

وی از نصب یک کافوی نوری در شهر خرو در بخش زبرخان نیشابور خبر داد و عنوان کرد: 190 هزار تلفن همراه دائمی و اعتباری و 145 هزار و 764 تلفن ثابت در نیشابور فعال هستند.

این مقام مسئول محلی ضریب نفوذ تلفن ثابت در شهر نیشابور را 36 درصد، روستاها را20 درصد و در کل شهرستان را 31 درصد بیان داشت و گفت: ضریب نفوذ تلفن ثابت در کل مشهد 40 درصد، روستاهای استان 24 درصد و خراسان رضوی 34 درصد است.

مقیمی یادآور شد: دایری تلفن ثابت از هفته دولت 91 تا هفته دولت 92 تعداد شش هزار و 95 شماره است.