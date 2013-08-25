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۳ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۴۵

نماینده قزوین در تذکر آئین نامه ای:

معرفی افراد تندرو مشارکتی برای وزارتخانه ها عکس العمل مجلس را در پی دارد

معرفی افراد تندرو مشارکتی برای وزارتخانه ها عکس العمل مجلس را در پی دارد

نماینده قزوین در تذکر آئین نامه ای گفت: نمی دانم چرا دولت اعتدال اصرار دارد از افراد تندرو مشارکتی استفاده کند که موجب عکس العمل مجلس و متدینین خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر سید مرتضی حسینی نماینده قزوین در جلسه روز یکشنبه در تذکری آئین نامه ای گفت: مجلس نسبت به کسانی که در فتنه 88 حضور چشمگیری داشتند عکس العمل نشان داده و خواهد داد.

وی افزود: متاسفانه نمی دانم چرا دولت اعتدال اصرار دارد از افراد تندرو مشارکتی استفاده کند که موجب عکس العمل مجلس و متدینین خواهد بود.

به گزارش مهر، اشاره حسینی به معرفی سرپرست برای سه وزارت پیشنهادی بود که نتوانستند رای اعتماد از مجلس کسب کنند.

وی همچنین به وزیر تعاون تذکر داد و خواستار پرداخت حقوق معوقه کارگران و همچنین اقدام نسبت به بازنشستگی کارگرانی که ظرف 25 سال باید بازنشسته شوند شد.

کد مطلب 2122364

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