به گزارش خبرنگار مهر، وحید علی‌آبادی، هافبک تیم ذوب‌آهن که در بازی‌های ابتدایی لیگ برتر برای ذوب‌آهن به میدان می‌رفت، به دلیل پارگی رباط صلیبی ماه‌ها از میادین به دور شده و تا هفته‌ها نمی‌تواند برای تیم اصفهانی به میدان برود.

همچنین محسن بیاتی‌نیا که بعد از گذشت سه هفته ابتدایی لیگ و با گذراندن دوران محرومیت خود به مسابقات بازگشت، در هفته پنجم لیگ برتر به دلیل برخورد با محمدباقر صادقی مصدوم شد و از میادین فوتبال به دور شد.

این بازیکن به دلیل مصدومیت از ناحیه فک و صورت فعلا نمی‌تواند برای ذوب‌آهن بازی کند و در بازی روز جمعه این تیم مقابل نفت تهران نیز غایب خواهد بود.

سپهر حیدری، مدافع ذوب‌آهن نیز در بازی هفته گذشته این تیم مقابل ملوان بندر انزلی با دریافت کارت زرد از سوی داور مسابقه سه اخطاره شد.

این بازیکن در دیدار هفته هفتم ذوب‌آهن مقابل نفت تهران به دلیل محرومیت به میدان نخواهد رفت.

ذوب‌آهن در چارچوب رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 19:30 روز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف نفت تهران می‌رود.