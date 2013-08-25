به گزارش خبرنگار مهر، رسول كوهستاني پژوه مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرک با اعلام اين خبر گفت: با تصويب قانون جديد امور گمركي و بررسي ماده 15 آن به منظور منطقي كردن سود خرده فروشي و عمده فروشي و دسترسي به ارزش صحيح گمركي، سود عمده فروشي (واردكننده) كالاها به 5 گروه و در بخش خرده فروشي و عمده فروشي (بنكداري ) به 88 گروه تقسيم شده است.

كوهستاني افزود: بيش از اين سود خرده فروشي و عمده فروشي در محاسبات ارزش گمركي به طور كلي براي همه كالاها 8 درصد و 12 درصد بوده است.

بر اساس اين گزارش متن كامل بخشنامه دفتر بررسي و تعيين ارزش كه به گمركات اجرائي كشور ابلاغ شده به شرح زير است:

ضمن تأكيد بر تقدم و تأخر در بكارگيري روشهاي موضوع ماده 15 قانون امور گمركي و در اجراي بند پ ماده فوق و ماده 15 آيين نامه اجرايي آن بپيوست آخرين ضوابط قيمت گذاري كالاهاي وارداتي ( سود عمده فروشي وارد كننده) مصوب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مصوب 30/6/89 بر مبناي گروه كالايي ( پنج گروه ) و ضرايب درصدهاي سود عمده فروشي ( توزيع كننده ها و بنكداران ) و خرده فروشي مصوب 15 شهریورماه سال 85 كميسيون هيئت عالي نظارت موضوع ماده 10 قانون نظام صنفي كشور بر مبناي گروه كالايي ( 88 گروه) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.

لذا لازم است با توجه به نوع كالاي مورد استعلام و صنف و گروه كالايي و سطح تجاري مورد استعلام ( واردكننده، عمده فروشي، خرده فروشي) نسبت به انجام محاسبات اجراي بند پ ماده 15 اقدام لازم بعمل آيد.

بديهي است كه درصورتي كه كالا با توجه به ضوابط قيمت گذاري كالاهاي وارداتي مصوب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان داراي افت، شكستگي يا ضايعات باشد حداكثر 2% (دو درصد) به درصدهاي سود عمده فروشي واردكننده و درصورتي كه داراي گارانتي يا احتياج به سرويس و خدمات پس از فروش از طرف واردكننده باشد به شرط دارا بودن امكانات حداكثر 3% (سه درصد) بعنوان هزينه گارانتي و خدمات پس از فروش به سود واردكننده اضافه مي شود.

در اجراي جزء 2 بند الف ماده 15 قانون امورگمركي و در محاسبات مربوط به دستيابي به ارزش گمركي و مطابق دستورالعمل شماره 238402/361/102/24/381 مورخ 30 بهمن ماه سال 90 هزينه هاي بعد از ورود به ميزان هفت درصد منظور شود. حسن اجراي اين دستورالعمل برعهده مديران محترم گمركات اجرايي است.