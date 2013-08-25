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۳ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۳۹

بخشنامه جدید گمرک درباره ارزش‌گذاری سود واردکنندگان

بخشنامه جدید گمرک درباره ارزش‌گذاری سود واردکنندگان

نحوه اجراي ماده 15 آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي طي بخشنامه‌اي از سوي دفتر بررسي و تعيين ارزش گمركي به گمركات اجرايي كشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول كوهستاني پژوه مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرک با اعلام اين خبر گفت: با تصويب قانون جديد امور گمركي و بررسي ماده 15 آن به منظور منطقي كردن سود خرده فروشي و عمده فروشي و دسترسي به ارزش صحيح گمركي، سود عمده فروشي (واردكننده) كالاها به 5 گروه و در بخش خرده فروشي و عمده فروشي (بنكداري ) به 88 گروه تقسيم شده است.

كوهستاني افزود: بيش از اين سود خرده فروشي و عمده فروشي در محاسبات ارزش گمركي به طور كلي براي همه كالاها 8 درصد و 12 درصد بوده است.

بر اساس اين گزارش متن كامل بخشنامه دفتر بررسي و تعيين ارزش كه به گمركات اجرائي كشور ابلاغ شده به شرح زير است:

ضمن تأكيد بر تقدم و تأخر در بكارگيري روشهاي موضوع ماده 15 قانون امور گمركي و در اجراي بند پ ماده فوق و ماده 15 آيين نامه اجرايي آن بپيوست آخرين ضوابط قيمت گذاري كالاهاي وارداتي ( سود عمده فروشي وارد كننده) مصوب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مصوب 30/6/89 بر مبناي گروه كالايي ( پنج گروه ) و ضرايب درصدهاي سود عمده فروشي ( توزيع كننده ها و بنكداران ) و خرده فروشي مصوب 15 شهریورماه سال 85 كميسيون هيئت عالي نظارت موضوع ماده 10 قانون نظام صنفي كشور بر مبناي گروه كالايي ( 88 گروه) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.

لذا لازم است با توجه به نوع كالاي مورد استعلام و صنف و گروه كالايي و سطح تجاري مورد استعلام ( واردكننده، عمده فروشي، خرده فروشي) نسبت به انجام محاسبات اجراي بند پ ماده 15 اقدام لازم بعمل آيد.

بديهي است كه درصورتي كه كالا با توجه به ضوابط قيمت گذاري كالاهاي وارداتي مصوب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان داراي افت، شكستگي يا ضايعات باشد حداكثر 2% (دو درصد) به درصدهاي سود عمده فروشي واردكننده و درصورتي كه داراي گارانتي يا احتياج به سرويس و خدمات پس از فروش از طرف واردكننده باشد به شرط دارا بودن امكانات حداكثر 3% (سه درصد) بعنوان هزينه گارانتي و خدمات پس از فروش به سود واردكننده اضافه مي شود.

در اجراي جزء 2 بند الف ماده 15 قانون امورگمركي و در محاسبات مربوط به دستيابي به ارزش گمركي و مطابق دستورالعمل شماره 238402/361/102/24/381 مورخ 30 بهمن ماه سال 90 هزينه هاي بعد از ورود به ميزان هفت درصد منظور شود. حسن اجراي اين دستورالعمل برعهده مديران محترم گمركات اجرايي است.

کد مطلب 2122375

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