به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سامر مرادیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در بخش دانشجویی این جشنواره "سکینه آذری" مقام اول رشته طراحی با موضوع قرآن را کسب کرد.

وی اضافه کرد: همچنین "فاطمه جوکار" مقام دوم در رشته حفظ پنج جزء قرآن کریم و "زینب مرسلی" مقام سوم در رشته طراحی با موضوع قرآن را از آن خود کردند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان داشت: در بخش اساتید نیز دکتر"محمد ذوالعدل" معاون پژوهشی این دانشگاه موفق به کسب مقام پنجم در رشته قرائت شد.

وی یادآور شد: در مرحله مقدماتی و استانی این جشنواره، 300 دانشجوی این دانشگاه شرکت کرده بودند.

مرادیان عنوان کرد: مرحله نهایی هجدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با حضور یک هزارنفر از اساتید، کارکنان و دانشجویان از تاریخ 24 تا28 مردادماه در سبزوار برگزار شده بود.