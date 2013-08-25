حسین علی قجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد بزرگترین مرکز پیام نور این استان است که نه هزار دانشجو دارد.

وی تصریح کرد: در این دانشگاه 34 کارمند و 20 عضو علمی مشغول فعالیت هستند که اهداف خاصی را دنبال می کنند.

قجری ادامه داد: ترسیم نقشه جامع مرکز، بسط مشارکت کارکنان، اعضای علمی و دانشجویان در امور دانشگاه، طراحی چارت تقسیم کار و فلو چارت، طراحی چارت تقسیم کار و فلوچارت از جمله اهداف و برنامه های کلی این دانشگاه است.

وی اذعان داشت: تلاش در جهت اینکه این مرکز در زمینه های مختلف ، شاخص های خود را ارتقاء دهد و به یکی از بهترین مراکز پیام نور کشور تبدیل شود.

قجری یادآور شد: طراحی و اجرای نظام پیشنهادها، رشد و گسترش ابتکار و خلاقیت، انظباط ، وجدان کاری، درستکاری، طراحی یک نظام ارزشیابی کمی و کیفی و اجرای آن ، تلاش در جهت تحقق چشم انداز بیست ساله نظام، ایجاد ساختار پاسخگو تعمیق هویت ملی و اسلامی در تمام ابعاد، توسعه نیروی انسانی، بسط اخلاق اسلامی، تعامل سازنده با سایر نهاد ها،موسسات و مسئولان از دیگر اهداف و برنامه های کلی این دانشگاه است.

سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد بیان داشت: تلاش جهت ارایه خدمات بهتر به دانشجویان با توجه به امکانات، ادامه کارهای فرهنگی موجودی در قالبی منسجمتر و جامع تر، تقویت بخش مشاوره دانشجویی، رصد مسابقات مختلف دانشجویی و... از برنامه های اهداف دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه است.