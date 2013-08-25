گشایش نمایشگاهی از کتب هنری در نیاوران

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه به طور اختصاصی برای کتاب‌های لاتین و خارجی حوزه هنر برپا شده است که هر ساله در این ایام از فصل تابستان توسط شرکت ویژه نشر در فرهنگسرای نیاوران دایر می‌شود.

کتاب‌هایی که در این نمایشگاه عرضه شده و به نمایش درآمده‌اند، عموما دارای سال چاپ کم هستند. در نمایشگاه کتاب‌های هنر ویژه نشر، خرید ارزی ممکن نیست و متقاضیان می‌توانند کتاب مورد نظرشان را به صورت ریالی خریداری کنند.

این نمایشگاه همه روزه از ساعت 9 صبح تا 20 برپاست و زمان برپایی آن نیز تا نهم شهریور خواهد بود.