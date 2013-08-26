پشت میزنشینی باید متوقف شود/ "آچار به دستی" شاخص توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور با اشاره به اهداف برگزاری گذرهای مهارتی گفت: در قالب این گذرها می توان به معرفی فرصت های شغلی پرداخت و علاوه بر آن موضوع ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های مختلف برای جوانان جویای کار را نیز دنبال کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران اظهار داشت: باید فرهنگ مهارت آموزی و توسعه فضای کسب و کار را جایگزین فرهنگ پشت میزنشینی نموده و زمینه های لازم برای کارآفرینی در تولید انبوه محصولات ملی و خودکفایی کشور را فراهم نماییم.

وی شناسایی علاقه مندی جوانان را از نکات مهم برگزاری گذرهای مهارتی دانست و افزود: افراد مستعد و کارآفرین با شناسایی علاقه مندی و استعداد خود در فضای کسب و کار و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی می توانند زمینه اشتغال پایدار را حتی خارج از مرزهای ایران فراهم سازند.

خانپور آچار به دستی، کاربلدی و مهارت را از شاخص های مهم توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته خواند و اظهار داشت: توسعه فضای کسب و کار که از شاخص ‌های تعیین‌ کننده وضعیت اقتصادی هر کشوری است جز با ارتقاء سطح مهارت نیروی انسانی و شاغلین امکانپذیر نبوده و منابع انسانی با کسب مهارت های فنی و حرفه ای تداوم اشتغال پایدار و تحقق تحول اقتصادی را برایمان رقم می زنند.