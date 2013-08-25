به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهادی میرباقری مدیر پیگیری پروژه‌های پتروپارس با اعلام این خبر افزود: در پی عملکرد موفق شرکت پتروپارس و پیشرفت چشمگیر در فازهای 12 و 19، قرارداد توسعه فاز 11 میان شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت پتروپارس به امضا رسید.

میرباقری با اشاره به حضور پتروپارس از ابتدا تا انتهای میدان پارس جنوبی، اظهار داشت: شرکت پتروپارس از آغاز فعالیت پارس جنوبی با هدف خودکفایی و انتقال دانش به شرکت‌های ایرانی حضور داشته است و عملکرد موفق این شرکت در فازهای 1، 4و5، و 6و7و8 نمونه ای بارز در توانایی این شرکت برای حضور در پروژه های عظیم پارس جنوبی است.

وی افزود: ماموریت طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی طی قراردادی در قالب بیع متقابل و در مدت 52 ماه به شرکت پترو پارس واگذار شده است.

میرباقری تصریح کرد: بر اساس این قرارداد ساخت و نصب دو سکوی سرچاهی (پایه و عرشه) و حفر 12 حلقه چاه در هر سکوی سرچاهی در دستور کار قرار گرفته و دو خط لوله 32 اینج هر یک به طول حدود 135 کیلومتر جهت انتقال گاز به خشکی ساخته می‌شود.

مدیر پیگیری پروژه‌های پتروپارس تولید روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز ترش و 80 هزار بشکه میعانات گازی را از محصولات فاز 11 ذکر کرد و گفت: ساخت تاسیسات دریافت و جداسازی و تثبیت میعانات و مخازن ذخیره میعانات در خشکی و ساخت و نصب تاسیسات صادرات میعانات گازی (SBM) از دیگر مفاد این قرارداد است.