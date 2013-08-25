وجود 266 گونه گیاهی در منطقه حفاظت شده لشگر در ملایر

رضا دانش پژوه امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه منطقه حفاظت شده لشگردر با وسعتي در حدود 16 هزار هكتار در شرق و جنوب شرقي ملاير قرار دارد، اظهار داشت: اين منطقه به دلایل طبيعي داراي تنوع گياهي و جانوري مناسبي است.

رئیس اداره حفاظت و محیط زیست شهرستان ملایر ابراز داشت: این منطقه زيستگاه،حیواناتی چون كل و بز وقوچ و ميش است.

وی افزود: در حال حاضر 18 گونه از پستانداران در منطقه وجود دارد که از مهم‌ترین آن می‌توان به گرگ، شغال، روباه، خرگوش، گوركن، كفتار و رودك است.

دانش پژوه ابراز داشت: 75 گونه پرندگان از 22 خانواده در منطقه حفاظت شده لشگر در وجود دارند که مهمترین آن شامل كبك، تيهو، باقرقره، عقاب طلايي، فاخته، دليجه، كمر كلي، پری شاهرخ، چکچك و... است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ملایر در ادامه گفت: 266 گونه گیاهی از 43 خانواده در منطقه حفاظت شده لشگر در ملایر وجود دارد.

‌وی مهمترین نوع گیاهان این منطقه را شامل گیاهانی چون، کنگر، اویشن، نسترن وحشی، ریواس، پونه، کاسنی، بالنگ و... برشمرد.

وی افزود: خزندگان زیادی نیز در این منطقه وجود دارد که از مهمترین آن مار و افی را مي توان نام برد.

شکار غیرمجاز طی سالهای اخیر باعث کم شدن گونه‌ مختلف جانوری در کشور

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ملایر در ادامه با بیان این که شکار غیرمجاز طی سالهای اخیر باعث کم شدن گونه‌ مختلف جانوری در کشور شده است، گفت: با وجود محافظت محیط بانان و نظارت دائمی این اداره به منطقه حفاظت شده محیط زیست ملایر متاسفانه باز هم شاهد این تخلفات هستیم و تا کنون نیز برخوردهای قضایی با شکارچیان و متخلفان محیط زیست صورت گرفته است.

دانش پژوه به کمبود آب در منطقه اشاره کرد و گفت: متاسفانه در پی کمبود بارش در سالهای اخیر وحوش منطقه با کمبود مواجه بودند.

‌وی ابراز داشت:در این راستا امسال نیز با پمپاژکردن آب از اراضی پیرامونی به ارتفاعات و آبشخورهای موجود تا حدی تونسته ایم آب را برای وحوش منطقه تامین کنیم .

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ملایر گفت: این آبشخورها به صورت مستمر مرمت و لایه روبی می شوند.

دانش پژوه افزود: امسال شاهد کم شدن ده درصدی چشمه های آب منطقه بودیم و جا دارد برای تامین آب برنامه ریزی های دیگری انجام گیرد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز یک منطقه حفاظت شده و تحت مدیریت به مناطق شهرستان اضافه شده است، عنوان داشت: در حال حاضر سه منطقه لشگر در، گلپر آباد و منطقه علوی سه منطقه تحت مدیریت شهرستان ملایر است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ملایر در پایان سخنانش بیان داشت: در حال حاضر ملایر با داشتن سه منطقه تحت مدیریت در سطح استان رتبه اول را دارد.