پروژه های شهرداری بروجرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عبدی زاده مدیر خدمات شهری شهرداری بروجرد ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه فلاور باکس شهرک اندیشه بروجرد افزود: طی سال 92 بیش از 40 پروژه عمرانی در شهرداری بروجرد در دست اقدام داریم.

وی تصریح کرد: اصلاح هندسی ورودی فاز 2 شهرک اندیشه، پروژه تعریض جاده ورودی ابتدای گلدشت فازیک، پروژه جاده دسترسی مسکن مهر به شهرک 81 هکتاری، تقاطع غیر هم سطح پیامبر اعظم(ص) قلعه کرم، افتتاح فاز 2 و پروژه تعریض جاده ورودی دارالسلام از جمله پروژه های عمرانی شهرداری بروجرد است که در هفته دولت به بهره برداری رسید.

مدیر خدمات شهری شهرداری بروجرد ادامه داد: مبلغ 120 میلیون تومان از محل اعتبارات جاری شهرداری هزینه اجرای این پروژه های عمرانی بوده است.

وی یاد آور شد: در سه ماهه آخر سال 91 و نیمه اول 92 در بحث ساماندهی فضای سبز، روان سازی گره های ترافیکی سطح شهر و...کارهای خوبی از سوی مدیریت شهری بروجرد صورت گرفته است.

