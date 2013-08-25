راه اندازی 21 رشته کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات گیلان/ برگزاری مسابقات شفاهی قرآن و عترت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کفایتی ظهر یکشنبه در پانزدهمین جلسه شورای فرهنگی منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این واحد از سال 1389 با 180 دانشجو در هشت رشته تحصیلی کار خود را آغاز کرد.

وی اظهارداشت: واحد علوم و تحقیقات گیلان هم اکنون با 21 رشته کارشناسی ارشد، یک رشته دکتری و با دو هزار 620 نفر دانشجو در خدمت آموزش عالی این استان باشد.

مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 17 نیز در این نشست فعالیت هایی که در واحد ها و مراکز آموزشی این منطقه در حال پیگیری است را خوب توصیف کرد و گفت: این اقدامات باید در سطح منطقه به بهترین کیفیت انجام گیرد.

حجت الاسلام دکتر علی کریمیان افزود: ایجاد واحد خواهران در دانشگاه اسلامی یکی از پر برکت ترین کارهای فرهنگی در استان است.

واحد دانشگاهی خواهران گیلان دومین واحد دانشگاهی در سطح دانشگاه های آزاد اسلامی کشور است بنابراین همه مکلف به حمایت از این واحد هستند.

دبیر منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی هم ضمن تبریک هفته دولت، روز کارمند و همچنین گرامیداشت سالروز شهادت شهدای گرانقدر دفتر نخست وزیری رجایی و باهنر و شهدای انقلاب اسلامی گفت: در انجام تمام کارها باید اخلاص باشد و عمل با اخلاص تاثیرگذار خواهد بود.

علیرضا اقدامی معافی افزود: روسای واحد ها، مراکز آموزشی، مسئولان دفاتر فرهنگی واحد ها و مسئول پیگیری کارهای فرهنگی در واحد ها هستند.

وی همچنین اظهارداشت: رئیس شورای فرهنگی در واحد ها و مراکزآموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی، رئیس آن واحد دانشگاهی خواهد بود که باید با دقت در واحد های دانشگاهی پیگیری شود.

دبیر منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: روسای دفاتر فرهنگی در واحد ها و مراکز آموزشی قبل از شروع سال تحصیلی جدید با تصمیم گیری های کاربردی در شورای فرهنگی و ارائه شیوه های جدید در کارهای فرهنگی اقدام جدی در واحد های دانشگاهی انجام دهند.

وی اذعان داشت: بحث " سبک زندگی " که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است باید در اولویت کارهای دفاتر فرهنگی قرار گیرد چرا که اگر بر اساس احکام اسلامی، زندگی و شیوه زندگی را ادامه دهیم، هیچ مشکلی در خانواده و جامعه اسلامی بوجود نخواهد آمد.

اقدامی با بیان اینکه دانشجویان با شیوه های اسلامی باید بیشتر آشنا شوند، گفت: در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن باید به عنوان یک مسئول به جوانان آگاهی و دانشجویان را با هویت دینی آنان آشنا کنیم.

وی در ادامه حمایت از دولت جدید را وظیفه هر ایرانی دانست و افزود: با توجه به حماسه ای که مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی در انتخابات سال جاری آفریدند، واحد ها و مراکز آموزشی منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی همگام و همدل با دیگر اقشار از دولت جدید حمایت خواهند کرد.

رئیس دفتر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت نیز در این جلسه از برگزاری هجدهمین مسابقات شفاهی قرآن و عترت (ع) در دهه دوم شهریور ماه سال جاری خبر داد و گفت: این واحد دانشگاهی از 17 شهریورماه امسال به مدت سه روز میزبان این مسابقات خواهد بود.

مظاهر زمانی افزود: در این مدت 350 نفر از استادان و دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور با هم به رقابت می پردازند.

وی همچنین اذعان داشت: با توجه به جلسات متعدد در خصوص نحوه برگزاری این مسابقات در واحد رشت تعداد 14 کمیته تخصصی مشخص شد تا گروه های مختلف در این کمیته ها، پیش بینی های لازم را برای پربار برگزار شدن این مسابقات انجام دهند.

رئیس دفتر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزاری این دوره از مسابقات را در منطقه 17 مهم شمرد و اظهارداشت: تمام واحد ها و مراکز آموزشی این منطقه در برگزاری هجدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت (ع) تلاش خواهند کرد تا این مسابقات به بهترین روش برگزار شود.