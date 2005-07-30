علماي برجسته آمريكاي شمالي حملات تروريستي را حرام اعلام كردند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، شوراي فقه شمال آمريكا روز پنج شنبه اعلام كرد، اسلام به شدت افراط گرايي ديني و استفاده از خشونت عليه انسانهاي بي گناه را محكوم مي كند. هيچ توجيهي در دين اسلام براي افراط گرايي يا تروريسم وجود ندارد.

پايگاه اينترنتي انجمن اسلامي شمال آمريكا براساس اين فتواي اسلامي نوشت، ما آشكارا و به شدت اظهار مي داريم كه تمام اقدامات تروريستي كه غيرنظاميان را مورد هدف قرار مي دهد در دين اسلام نهي شده و حرام اعلام مي شود.

اسلام آن لاين گزارش داد در اين بيانيه آمده است : همكاري با فرد يا افرادي كه در اقدامات تروريستي درگيرهستند حرام است. وظيفه شهري و ديني هر مسلماني است تا با مقامات اجراي قانون همكاري كنند تا جان تمام شهروندان حفظ شود.

مسلمانان تمام دنيا حملات تروريستي لندن را كه 56 كشته و 700 مجروح برجاي گذاشت و انفجارهاي شرم الشيخ را كه 88 نفر را كشته و صدها نفر را مجروح كرد محكوم كرده و آنها را مخالف با تعاليم رحمت آميز اسلام توصيف كردند.

اين فتوا از سوي 130 سازمان و عالم مسلمان شمال آمريكا امضاء و پشت نويسي شد.

شوراي فقه اسلامي انجمن حقوقي علماي اسلامي است كه فقه اسلامي را تفسير مي كند.

براساس گزارش رويترز، مسلمانان آمريكا تلاش مي كنند نسبت اسلام با تروريسم را تكذيب كرده و عكس العملهايي را كه پس از انفجارهاي لندن و مصر صورت گرفت بهبود بخشند.

سمانه اميش، رئيس انجمن مسلمانان آمريكايي گفت، زماني كه همه عالما و رهبران ديني جامعه در كنار هم هستند جايي براي نسبت دادن اسلام به تروريسم و هرگونه اقدام خشونت بار باقي نمي ماند.