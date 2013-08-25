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۳ شهریور ۱۳۹۲، ۱۸:۰۰

طاهری مطرح کرد:

تسهیلات کارگروه کشاورزی نقش موثری در افزایش تولیدات لرستان داشته است

تسهیلات کارگروه کشاورزی نقش موثری در افزایش تولیدات لرستان داشته است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: تسهیلات کارگروه کشاورزی نقش موثری در افزایش تولیدات لرستان داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق طاهری مقدم ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با ارائه گزارشی از وضعیت کشاورزی استان گفت: در کارگروه توسعه کشاورزی اعتبارات بسیار خوبی به کشاورزی استان اختصاص یافت که در افزایش تولیدات استان نقش بسزایی داشته است.

وی ادامه داد: میزان تولیدات کشاورزی استان لرستان تا پایان سال 91 از 450 هزار تن به سه میلیون تن رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: کسب رتبه های سازمان از جمله مقام نخست جشنواره شهید رجایی، کسب مقام نخست مبارزه با آفات و بیماری های زراعی و کسب مقام نخست کشوری در توسعه بخش کشاورزی از جمله توفیقات این سازمان بوده است.

طاهری مقدم یادآورشد: همچنین ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان از هفت دهم به 9 دهم درصد ارتقا یافته است.

وی در ادامه در رابطه با پرداخت حق بیمه کشاورزان خسارت دیده نیز بیان داشت: میزان دریافتی بیمه از کشاورزان دو میلیارد و 400 میلیون تومان بوده در حالیکه تاکنون به افراد آسیب دیده مبلغ 18 میلیارد و 800 میلیون تومان خسارت پرداخت شده است.

کد مطلب 2122696

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