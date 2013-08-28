پیشنهاد کمیته سدهای ایران در آمریکا تصویب شد/ ایجاد باشگاه آسیایی سدهای بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه آسیایی - اقیانوسیه (ICOLD) متشکل از کمیته های ملی سدهای بزرگ کشورهای مختلف واقع در قاره های آسیا و اقیانوسيه و به منظور تسهیل در تبادل دانش و تجربه میان کشورها ایجاد می شود.

راه اندازی باشگاه آسیایی - اقیانوسیه کمیته بین المللی سدهای بزرگ به میزبانی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران تصويب شد. در هشتاد و یکمین نشست سالانه کمیته بین المللی سدهای بزرگ (ICOLD) که 21 تا 25 مردادماه 92 در شهر سیاتل آمریکا برگزار شد، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران پیشنهاد راه اندازی باشگاه آسیایی - اقیانوسیه ICOLD را ارائه كرد.

با توجه به اهمیت موضوع و همچنین وجود باشگاه های مشابه در قاره های آفریقا، اروپا و اروپا و پیشنهاد جامع کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، این موضوع در نشست سالانه ICOLD مطرح شد و پس از بررسی، با حمایت کشورهای مختلف مورد تصویب قرار گرفت.

براساس اين گزارش، باشگاه آسیایی - اقیانوسیه ICOLD متشکل از کمیته های ملی سدهای بزرگ کشورهای مختلف واقع در قاره های آسیا و اقیانوسيه و به منظور تسهیل در تبادل دانش و تجربه میان کشورها ایجاد می شود.

این باشگاه برای تبدیل شدن به یک نهاد سازمان یافته و هماهنگ برای پشتیبانی موثر از اجرای مناسب اهداف کمیته بین المللی سدهای بزرگ (ICOLD) و برنامه راهبردی خود ازطریق همکاری های بین المللی در مورد مسائل و چالش های آبی مشترک و موجود، راه‌اندازی می شود.

انتقال و ارتقای دانش، تجربه و همکاری فنی بین کمیته‌های ملی آسیا و اقیانوسیه و بالابردن آگاهی عمومی در منطقه، ترویج تحقیق و مدیریت پایدار در زمینه مسائل و چالش های مربوط به آب از طریق همکاری های منطقه‌ای و ایجاد یک شبکه متحد در قاره آسیا و اقیانوسیه با هدف تبادل داده ها، اطلاعات، تجارب، دستاوردها و استانداردها در بین کشورهای مختلف از اهداف مهم راه اندازی این باشگاه است.

همچنين ارتقای درک جنبه های مختلف سدسازی همراه با انتقال و گسترش دانش علمی به ذینفعان و تصمیم گیران با هدف جلب مشارکت آنان در سیاستگذاری و مدیریت آب و برگزاری دوره ها و نشست های آموزشی و علمی مشترک و تبادل کارشناسان خبره بین کشورهای عضو از ديگر اهداف راه اندازی باشگاه آسیایی - اقیانوسیه ICOLD است.

براساس اين گزارش، دبیرخانه کمیته ملی سدهای بزرگ ایران پس از بررسی نحوه فعالیت سایر باشگاه های موجود در سایر قاره ها و با توجه به وسعت و اهمیت قاره آسیا و اقیانوسیه، اقدام به تهیه یک پیشنهاد جامع در خصوص راه اندازی باشگاه كرد که پس از طرح در هیئت اجرایی کمیته و نظر مساعد آنان، این پیشنهاد به دبیرخانه ICOLD جهت ارائه در نشست سالانه ارسال شد.

در حال حاضر دبیرخانه این باشگاه به جمهوری اسلامی ایران واگذار شده و امید است این باشگاه با حمایت وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادها و شرکت های مختلف، ضمن ارائه فعالیت مؤثر و شایسته، تجارب و خدمات مهندسی را در عرصه سدسازی و مسائل مربوط به آن در سطح جهانی ارائه كند.