سامانه یکپارچه سازی مراسلات الکترونیک دولت در استان البرز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه یکپارچه مراسلات الکترونیکی دولت در استان البرز ظهر یکشنبه با حضور استاندار، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری و مدیران کل استان در سالن شهدای دولت استانداری البرز در کرج افتتاح شد.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار البرز در این مراسم درباره ویژگی های این سامانه گفت: این طرح با توجه به توسعه سیستم مبادلات الکترونیکی بین سازمانی توسط دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری برای برقراری سیستم اتوماسیون اداری استان راه اندازی شد.



وی افزود: با استفاده از این سامانه مکاتبات اداری بین دستگاه های اداری استان از حالت سنتی و کاغذی خارج شده و از این پس به صورت الکترونیکی مکاتبات اداری انجام می شود.



وی در ادامه تصریح کرد: چنانچه حمایت ها و پیگیری های بی دریغ استاندار البرز در چند ماهه اخیر نبود افتتاح شبکه سیماد در آستانه هفته دولت صورت نمی گرفت. در این راستا با تامین زیرساختهای مخابراتی از سوی استانداری البرز امکان بهره مندی دستگاه ها از این سامانه فراهم شد.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار البرز همچنین با اشاره به تامین زیرساختهای مخابراتی تصریح کرد: برای اجرای این طرح زیرساختهای ارتباطی مخابراتی دو سال به طول انجامید و به موازات تامین اعتبارات استانی در این خصوص بقیه موارد نیز تامین شد.



ذاکری تاکید کرد: یادگیری کاربران اداری استان به منظور استفاده از این سیستم که به صورت آزمایشی در مدت 15 روز انجام می شود نکته قابل تاملی است که باید بیش از پیش مورد توجه و تاکید مدیران و مسئولان استان قرار گیرد.



سامانه ويدئو كنفرانس استانداري البرز افتتاح شد



وی همچنین از راه اندازی سامانه ويدئو كنفرانس استانداري البرز خبر داد و گفت: در این پروژه استاندار، معاونین استاندار، فرمانداران و بخشداران تابعه استان البرز به همراه مدیران کل استانداری می توانند به صورت مجازی در جلسات حضور یابند.



ذاکری گفت: با راه اندازی این سامانه بدون پیمودن مسیرهای طولانی و اتلاف وقت و هزینه، امکان حضور مجازی در جلسات به صورت صوت و تصویر فراهم می شود.



راه اندازی سامانه مديريت فرآيند گردش كار و اتوماسیون اداری یکپارچه



معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداری البرز در ادامه سخنان خود به راه اندازی سامانه (BPMS)، سامانه مديريت فرآيند گردش كار خبر داد. وی هدف از ایجاد این سامانه در استان را تجمیع آمار و راستی آزمایی و مغایرت اطلاعات آماری موجود و اطمینان از صحت کلیه آمار جمع آوری شده در سطح استان ذکر کرد.



به گفته وی راه اندازی اتوماسیون اداری یکپارچه مدیریت فراگستر استانداری با فرمانداری های تابعه از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است که با هدف مبادله اطلاعات درون سازمانی برای صرفه جویی در وقت برای رسیدن نامه به دست کاربران اجرا شده است.