دستگيري سارقان سيم برق در رضوانشهر/هويت زن قاتل پس از 4ماه آشكار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجيد حسيني گفت: كارآگاهان آگاهي در پي اطلاع از وقوع سرقت سيم برق هوايي دريكي از روستاهاي اين شهرستان، موضوع را به طور ويژه در دستوركار خود قرار دادند.

وی تصریح کرد: كارآگاهان پليس آگاهي اين شهرستان با انجام تحقيقات پليسي به يكي از سارقان سابقه دار بنام بهزاد مشكوك و با اطمينان از انجام سرقت سيم برق توسط اين شخص، با هماهنگي مقام قضايي وي را دستگير نمودند.

فرمانده انتظامي شهرستان رضوانشهر گفت: اين متهم كه در تحقيقات پليسي درصدد تبرئه از اتهامات وارده بود با دلايل و شواهد پليس چاره اي جز اعتراف نديده و به بزه انتسابي خود با همكاري دو نفر ديگر به اسامي فرهاد و ايمان اعتراف کرد.

وی در ادامه با اشاره به اينكه همدستان اين متهم نيز در عملياتي پليسي دستگير شدند، تصريح كرد: 230 متر سيم سرقتي، دو دستگاه خودرو و يك عدد قيچي آهن بر از مخفيگاه متهمان كشف و هر سه متهم با تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند.

دستيابي به جامعه سالم و امن با استفاده از ظرفيت هاي مردمي

سرپرست معاونت اجتماعي پليس گيلان استفاده از ظرفيت هاي مردمي و هم انديشي با صاحبنظران را براي دستيابي دستيابي به جامعه سالم و امن ضروري خواند.

نخستین جلسه تخصصي شوراي معتمد پليس شب گذشته در قالب كميسيون ارتقا امنيت اجتماعي با حضور سازمان ها و ادارات در استانداري گيلان برگزار شد.

سرهنگ ستاد محمدرضا جعفري خيرخواه سرپرست معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان گيلان در اين نشست ضمن تشريح اهداف و برنامه هاي اجرايي دستورالعمل طرح شوراي معتمد پليس، بر اهميت تشكيل اين شورا و مشاركت فعال و همكاري همه جانبه ادارات مربوطه و دست اندركاران را به منظور احقاق حقوق متقابل مردم و دولت تاكيد كرد.

وي همچنین استفاده از ظرفيت هاي مردمي و هم انديشي با صاحبنظران را در فرآيند تصميم سازي و دستيابي به جامعه سالم و امن در محلات را نيز در جهت توليد و تأمين امنيت لازم و ضروي دانست.

معاون سياسي و امنيتي استانداري نیز در این جلسه از اقدامات معاونت اجتماعي پليس گيلان جهت به تحقق رساندن طرح شوراي معتمد پليس قدرداني و مشاركت دستگاه هاي اجرایي و نهادهاي غير دولتي و مردمي استان را خواستار شد و شرط محله محوري را مقبوليت محلي اعلام كرد.

محمد اکبرزاده استفاده از ظرفيت هاي مردمي در محلات و دخالت و مشاركت دادن آنان در اجراي كيفي و مطلوب طرح و همچنين در كاهش جرائم و امنيت پايدار و سالم سازي محيط هاي اجتماعي تأثيرگذار دانست.

کشف هزار و 233 قلم لوازم آرايشي بهداشتي قاچاق در شهرستان تالش

پليس شهرستان تالش استان گيلان از يک واحد صنفي بيش از هزار و 233 قلم لوازم آرايشي بهداشتي قاچاق کشف کرد.

فرمانده انتظامي شهرستان تالش استان گيلان گفت: اكيپ هاي عملياتي كلانتري 11 شهرستان تالش در پي كسب خبري مبني بر اينكه فردي با هويت معلوم در واحد صنفي خود اقدام به تهيه و توزيع لوازم آرايشي و بهداشتي قاچاق مي کند، موضوع را در دستوركار خود قرار داده و از صحت اين خبر اطمينان حاصل كردند.

سرهنگ اسماعيلي افزود: اكيپ هاي عملياتي كلانتري 11 با همكاري ماموران دانشگاه علوم پزشكي گيلان در بازرسي از اين واحد صنفي بيش از هزار و 233 قلم لوازم آرايشي بهداشتي قاچاق کشف کرده و اين متهم را دستگير كردند.

وي در ادمه به اقدام ديگر پليس اين شهرستان در كشف چوب قاچاق اشاره کرد و اظهارداشت: ماموران انتظامي بخش اسالم تالش در حين كنترل خودروهاي عبوري به يك دستگاه پيكان وانت حامل چوب مشكوك و پس از متوقف نمودن اين خودرو 400 كيلوگرم چوب قاچاق كشف كرده و راننده اين خودرو را نيزدستگير كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان تالش در پايان با بيان اينكه متهمان با تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند، از مردم اين شهرستان خواست، در صورت مشاهده موارد مشكوك مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي 110 اطلاع دهند.

هويت زن قاتل پس از 4ماه توسط پليس فومن آشكار شد

كارآگاهان آگاهي شهرستان فومن استان گيلان هويت زني كه بصورت مرموزانه شوهرش را 4 ماه قبل به قتل رسانده بود، هويتش را برا ي قانون آشكار كردند.

سرهنگ بابك عليزاده فرمانده انتظامي شهرستان فومن گفت: كارآگاهان آگاهي اين شهرستان در بررسي كشف جسد فردي در فروردين ماه سال جاري در كانال آبرساني پي بردند كه برخورد جسمي سخت به سر متوفي و متعاقب آن، ضايعه مغزي عامل فوت وي بوده است.

فرمانده انتظامي شهرستان فومن افزود: عدم همكاري لازم اعضاي خانواده موجب اطاله بررسي پرونده و هم چنين سوء ظن پليس به همسر مقتول شده و با هماهنگي مقام قضايي تحقيقات از همسرش آغاز شد.

سرهنگ بابك عليزاده با بيان اينكه اين زن به طرق مختلف سعي در تبرئه خود در بازجويي داشت، سرانجام در مقابل مستندات پليس تسليم شده است، یادآورشد: با توجه به اينكه پس از طلاق از شوهر اولش مدت تقريبي سه ماه كه با وي ازدواج نموده ام و به علت عدم علاقه مندي به وي نقشه قتلش را در سر مي پروراندم.

بيان داشت: اين زن در ادامه بازجويي هاي خود اعتراف کرد: مردي 38 ساله را پيدا نموده و به بهانه اي همسرش را به بيرون از شهر انتقال و به همراه فرد مورد نظر با ضربات ميله آهني برسرش او را به قتل رسانده و جسدش را در كانال آبرساني رها نموديم.

فرمانده انتظامي شهرستان فومن در پايان با اعلام اينكه همدست اين زن نيز شناسایي و دستگير و روانه زندان شد، تنها راه رفع اختلافات خانودگي را توسل به مشاوران خانواده و قانون دانست.

پلمپ 9 واحد صنفي در شهرستان فومن

فرمانده انتظامي شهرستان فومن استان گيلان از پلمپ 9 واحد صنفي متخلف در راستاي طرح ايثار در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ بابك عليزاده فرمانده انتظامي شهرستان فومن از بازديد 93 واحد صنفي عرضه پوشاك در اين شهرستان خبر داد و افزود: ماموران اداره اماكن پليس امنيت عمومي دراين بازديد دو هزار و 567 برگ توتو( پيش بيني نتيجه فوتبال) و 8 دست آلات قمار ،354 حلقه سي دي غير مجاز،53 علائم، تصاوير و تابلوهاي غيرمجاز،86 علائم و نشانه هاي شيطان پرستي و منحرف غربي، 36 مانكن غير متعارف،34 دست البسه با آرم و علائم گروه هاي منحرف كشف كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان فومن واحدهاي صنفي مرد پلمپ در اين بازديد را 9 واحد صنفي اعلام و گفت: اين اصناف به دليل نداشتن مجوز فعاليت و تخلفات صنفي پلمپ شده و صاحبان اين اصناف با تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند.

وی در ادامه با اعلام اينكه پليس در اجراي طرح ايثار از هيچ كوششي فروگذار نخواهد كرد، از مردم و مسئولان شهرستاني خواست درجهت حراست از ارزش ها و در پاسداري از راه ولايت و خون شهداي گرانقدر همكاري لازم را با پليس خدمتگذار معمول دارند.

خدمت صادقانه؛ آیینه کمال معنوی

رئیس عقیدتی سیاسی پلیس گیلان نیروی انتظامی را ملجا و پناه برای مردم معرفی و خدمت صادقانه به مردم را ارزشی والا از حیث معنوی دانست.

جلسه اخلاق کاربردی پلیس رشت با حضور حجت الاسلام هادی شکری رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان برگزار شد.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان گیلان به وجود دوران و درگیری میان دو خواهش مادی و معنوی در آدمی اشاره کرد و اظهارداشت: خواسته های دنیوی انسان باید در راه رسیدن به اهداف معنوی استفاده شود.

وی افزود: انسان باید با کمک گرفتن از خداوند و حجت هایی که دارد عنصر اصالت و ارزشی حیات خود را شناخته و در راه تقویت عنصر اصیل هستی خود و حرکت به سوی کمال بکوشد.

شکری با تبشیر و انذار نسبت به حلال و حرام، در بیان حساسیت کار انتظامی گفت: نیروی انتظامی وظیفه روشنی نسبت به مردم، جامعه و حکومت اسلامی دارد.

وی همچنین بر تلاش برای اصلاح رفتار در مواجهه با مردم تأکید و با اشاره به لزوم شکر نعمت بیان داشت: علیرغم اینکه نیروی انتظامی بنا بر وظایف ذاتی با آلودگی، جرایم و مجرم سروکار دارد، نباید برخورد شدید انتظامی به مردم تسری یابد و به مردم بعنوان متخلف نگریست.

رئیس عقیدتی سیاسی پلیس گیلان با اعلام اینکه تکبر در نیرویی که خدمتگذار مردم است جایگاهی ندارد، خاطر نشان کرد: تلاش کنیم در اجرای وظایف سربازی خود، برای مردم و وقت مردم ارزش قائل باشیم.

وی در ادامه به رفتار خوش در مواجهه با مردم تأکید و گفت: مراجعه شاکی به نیروی انتظامی برای این است که خدمتگذاران خود در پلیس را ملجأ و پناهگاه یافته است.

دستگيري 26 معتاد تابلو و ولگرد در شهرستان بندر انزلي

فرمانده انتظامي شهرستان بندر انزلي استان گيلان از دستگيري 26 معتاد تابلو و ولگرد در اجراي طرح پاكسازي نقاط آلوده و جرم خيز در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ پاسدار هرمز عشقي گفت: اكيپ هاي عملياتي پليس اين شهرستان با هماهنگي مراجع قضايي به منظور مقابله و مبارزه با قاچاقچيان، طرح پاكسازي نقاط آلوده و جرم خيز را در اين شهرستان به مرحله اجرا در آوردند.

وی افزود: اكيپ هاي عملياتي پليس دراجراي اين طرح ضمن پاكسازي مناطق آلوده و جرم خيز، 26 معتاد تابلو و ولگرد دستگير را كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان بندر انزلي گفت: با هماهنگي مقام قضايي تمامي معتادان دستگير شده به کمپ ترك اعتياد اعزام تا انشاالله پس از بهبودي با دامن خانواده بر گردند.

وی در ادامه دستگيري 3 سارق سابقه دار را از ديگر افراد دستگير شده در اجراي اين طرح اعلام کرد و افزود: اين متهمان با تشكيل پرونده به مقام قضايي معرفي و متعاقب راهي زندان شدند.

دستگيري سارق حرفه اي موتورسيکلت در شهرستان آستانه اشرفيه

فرمانده انتظامي شهرستان آستانه اشرفيه استان گيلان از دستگيري سارق حرفه اي موتورسيکلت ها در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ وحيد اصلاني گفت: در پي وقوع چندين فقره سرقت موتورسيکلت در اين شهرستان پليس آگاهي آستانه با تشکيل اکيپي از پرسنل مجرب موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وي اظهارداشت: پس از انجام کار پليسي و تجزيه و تحليل شيوه و شگرد سرقت هاي انجام شده ، يکي از سارقان موتورسيکلت شناسايي و پس از اخذ نيابت از مقام قضايي طي يک مرحله عمليات پليسي توام با غافلگيري متهم در مخفيگاهش دستگير شد.

فرمانده انتظامي شهرستان آستانه گفت: با تحقيقات و بازجويي هاي به عمل آمده از متهم، وي به 3 فقره سرقت موتورسيکلت اعتراف کرد.

وحيد اصلاني با بيان اينكه پس از کشف اموال مسروقه متهم با تشکيل پرونده تحويل دادسرا که از آن طريق روانه زندان شد، اظهار داشت: با دستگيري متهم و تحويل اموال مسروقه به شاکيان و بازتاب آن در سطح شهرستان موجب رضايتمندي مسولان و شهروندان شد .

فرمانده انتظامي شهرستان آستانه در پايان از صاحبان و راکبان موتورسيکلت هاي اين شهرستان خواست، با هوشياري و رعايت نکات ايمني در نگهداري از اموال خود کوشا باشند.

كشف هروئين در شهرستان لاهيجان

فرمانده انتظامي شهرستان لاهيجان استان گيلان از کشف ماده مخدر از نوع هروئين در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ پاسدار علي اكبر صميمي گفت: در پي گزارشات مردمي مبني بر اينكه فردي به هويت معلوم در امر تهيه و توزيع مواد مخدر فعاليت دارد، پيگيري موضوع به صورت ويژه در دستوركار مأموران اين فرماندهي قرار گرفت.

وي افزود: مأموران پليس مواد مخدر اين شهرستان با تحقيقات نامحسوس پليسي از صحت موضوع اطمينان حاصل نموده و اين متهم را در سطح شهر شناسايي و در يك عمليات غافلگيرانه وي را دستگيركردند.

فرمانده انتظامي شهرستان لاهيجان تصريح كرد: مأموران ضمن هماهنگي با مقام قضايي در بازرسي از منزل متهم 124بسته به مقدار 1 كيلوگرم مواد از نوع هروئين كه به صورت آماده براي فروش بوده، کشف كردند.

سرهنگ صميمي با اشاره به اينكه متهم دستگير شده همراه مواد كشف شده تحويل مراجع قضايي شد، اظهار داشت: طرح شناسايي و برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر در اولويت هاي اجرايي پليس شهرستان است.