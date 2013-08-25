متوسط ارزش دادوستد در مبادلات مردادماه بورس همدان کاهش 11 درصدی داشت

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مرداد ماه امسال، تعداد 128 ميليون و 111 هزار و 79 سهم در بورس منطقه ای همدان دادوستد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: این تعداد سهام متعلق به 272 شركت بوده است.

وی همچنین ابراز داشت: ارزش سهام مبادله شده مردادماه امسال 677 ميليارد و 219 ميليون و 937 هزار و 633 ريال بوده است.

صمدی گفت: 58 درصد مبادلات مردادماه امسال مربوط به خريد سهام و 42 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه ای همدان افزود: بر اين اساس و با توجه به 20 روز كاري فعاليت بورس منطقه اي همدان در مردادماه، متوسط ارزش دادوستد، روزانه 38 میلیارد و 268 ميليون و 726 هزار و 99 ريال بوده است.

صمدی بیان داشت: متوسط ارزش دادوستد در مبادلات مردادماه امسال نسبت به تیر ماه، 11 درصد کاهش داشته است.

وی گفت: در مردادماه، 228 كد معاملاتي جديد ايجاد شد.

مدیرکل بورس منطقه ای همدان افزود: در مردادماه شرکتهای مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و فولاد خوزستان به ترتیب بيشترين ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

عباس صمدی در پایان سخنانش اضافه کرد: شاخص كل قيمت در تاريخ سی و یکم تیرماه امسال معادل 59 هزار و 281 واحد بود كه نسبت به ماه گذشته، سه هزار و 592 واحد افزایش يافت.